Colombia prohíbe entrada a más de 200 “colaboradores” del gobierno de Maduro

Más de 200 personas, colabores del gobierno de Nicolás Maduro, no podrán ingresar al territorio colombiano según lo anunció el Director General de Migración Colombia; Christian Krüger Sarmiento.

La autoridad en migración dijo que “la decisión, soberana y discrecional, hace parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima, del que Colombia hace parte y que busca una salida pacífica a la crisis en Venezuela”.

Según Krüger Sarmiento, inicialmente serían más de 200 las personas incluidas dentro de esta lista de posibles inadmitidos por Colombia, dada su estrecha relación y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, aunque no se descartó que esta cifra siga aumentando con el paso de los meses.

La medida comenzó a aplicarse de manera soberana y discrecional por parte de la autoridad migratoria colombiana, con la inadmisión del ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien arribó en la mañana del día de hoy en un vuelo chárter al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla.

Ramírez Mendoza, había sido nombrado en días pasados por Nicolás Maduro, a través de un Decreto, como presidente de una empresa cuya sede se encuentra en la ciudad de Barranquilla.

Presidente de Monómeros

El pasado 20 de diciembre, mediante el decreto No. 3.706, Nicolás Maduro designó como presidente de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a Ronald Alexander Ramírez Mendoza y este miércoles el senador José David Name alertó sobre esta designación, debido a que le podría traer problemas económicos a Colombia.

Aunque el nuevo directivo de Monómeros no ha asumido el cargo, Name Cardozo aseguró que este es un nombramiento que debe ser desconocido por el gobierno colombiano, así como ha desconocido las competencias de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

“Es un nombramiento que Colombia debe desconocer porque fue hecho por Nicolás Maduro, presidente que Colombia no reconoce. No se puede permitir que un chavista y un amigo personal de Maduro venga a manejar una de las pocas empresas que tiene el régimen”, expresó el senador.

En ese sentido José Name instó a Juan Guaidó a nombrar otro presidente de la empresa, e invitó al presidente Iván Duque a ponerle la lupa a esta designación en la empresa que opera en Barranquilla.

“Le estamos haciendo un llamado a Juan Guaidó, para que nombre el nuevo gerente de Monómeros y al señor presidente de la República, doctor Iván Duque, informándole esta situación porque lo que nosotros creemos es que Nicolás Maduro, a través de este nombramiento, piensa sacar recursos, piensa hacer unos movimientos ante el acerco que le tiene la comunidad internacional; Estados Unidos con el petróleo, Inglaterra con el oro, y Colombia no puede permitir que Maduro haga un nombramiento ya que no se le reconoce presidente de la república (Venezuela)”, agregó Name Cardozo.

Por su parte el senador Efraín Cepeda también invitó al Gobierno nacional a no reconocer a Ramírez como presidente de Monómeros.

“El Gobierno de Colombia debe desconocer el nombramiento del señor Ronald Ramírez a la gerencia general de Monomeros con sede en Barranquilla, amigo personal del dictador Nicolás Maduro. Las únicas acciones legítimas a reconocer del Gob. Venezolano son del Presidente (E) Juan Guaidó”, expresó en su cuenta de Twitter.