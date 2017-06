Trevor Noah dice que la policía de EEUU lo ha parado “8 o 10 veces”

El comediante Trevor Noah, un presentador de televisión muy popular en Estados Unidos, abordó el espinoso tema del abuso policial y el racismo al contar que ha sido detenido por oficiales de policía “8 o 10 veces”.

Noah, un sudafricano que presenta el programa “The Daily Show” en Comedy Central, hizo las declaraciones luego de que un policía de Minnesota fuera absuelto de todos los cargos relacionados con el tiroteo en el que murió Philando Castile, de 32 años, en julio pasado.

Hablando con el público en una pausa en medio de la grabación del programa el martes, el actor de 33 años comentó que había sido detenido por la policía “al menos ocho o diez veces” en los seis años que lleva viviendo en Estados Unidos.

“Me han parado yendo en coche alquilado, me han parado en mi coche, me han parado en un coche con vidrios oscuros, en un coche con llantas, en un coche sin llantas. Me han parado en un Tesla”, dijo Noah.

“Llega un punto en el que te das cuenta de que es sólo parte de la vida de una persona negra en Estados Unidos”, agregó. “Es una locura que sea algo normal”.

El oficial de Minnesota fue absuelto el viernes pasado por disparar a Castile, que estaba en su automóvil con su novia y su hija de cuatro años. A Castile se le había solicitado detenerse porque el oficial pensó que se parecía a un sospechoso de robo.

El oficial abrió fuego contra Castile, que estaba sentado y con el cinturón de seguridad abrochado, y posteriormente argumentó que pensó que Castile estaba buscando una pistola cuya existencia él mismo le había hecho saber al policía momentos antes.

“Siempre que me paran, lo primero que hago es sacar mis brazos por la ventana, y se ve tan estúpido si me ven”, contó Noah.

Estados Unidos ha sido escenario en los últimos años de protestas contra la brutalidad policial hacia personas negras y contra el racismo institucional a raíz de episodios en los que han muerto sospechosos negros desarmados a manos de agentes del orden. Estos hechos han generado un agrio debate.

“Muchas veces en Estados Unidos el debate queda atrapado en el racismo, porque gira en torno a blancos y negros, pero no creo que ese sea el debate”, dijo Noah.

“Creo que las fuerzas policiales en su conjunto están entrenadas de tal manera que generan racismo de estado, eso es diferente”.

Noah creció en la localidad sudafricana de Soweto y es hijo de una mujer negra y un hombre suizo blanco, una relación prohibida en su momento.