Stefanía Fernández: “Siento que me robaron mi país” [+Foto]

Con un emotivo mensaje publicado en su cuenta en Instagram, la Miss Universo 2009, Stefanía Fernández Krupij, expresó su “dolor” por la situación que atraviesa actualmente Venezuela y aseguró que “le robaron” su país.

“Luego de mi estadía por mi amada Venezuela, siento un gran vacío y dolor (…) Me robaron mi Venezuela; sus sueños; su prosperidad; su gente con calidad humana, llena de chiste y alegría; sus calles llenas de color… Se desvaneció, y el respeto hacia el otro se nos fue“.

La portadora de la corona del Miss Venezuela en 2008 insistió: “siento que me robaron todo y que camino desnuda por un sendero sin salida. No sé qué hacer, no sé a dónde ir nuevamente con esta maleta de sueños y de amor por ti. Lo único que sí sé es que quiero volver pronto“.

Fernández Krupij compartió el lunes en la red social una imagen de ella mirando melancólicamente por la ventana del avión que la transportó fuera de su país.

“Quiero reconstruirte, quiero que vuelva el respeto, quiero a tu gente alegre y trabajadora de regreso. Tú, como país, nos regalas tu hermoso cielo, mares, montañas, entre otras cosas, para que nosotros con respeto te valoremos”.

La también modelo y empresaria envió un mensaje a quienes “han dañado” al país para que lo entreguen “a gente que si lo ame, lo respete y le de el valor que se merece”.

“El 1 de septiembre, en donde quiera que esté, saldré a levantar mi voz, porque no me gusta ni soporto ver como me roban mi país. Mi fe y mi esperanza jamás me la robarán” finalizó Setefanía acompañando el mensaje con la etiqueta #VenezuelaMiAmorEterno