Mira qué piensa vocalista de Maná sobre Venezuela

Convencidos de la fuerza de la música y conscientes de la delicada situación política en Estados Unidos, Maná se echará a la carretera con la gira “Latino Power Tour” y su cantante Fher Olvera defendió que su meta es animar a los latinos a que voten y muestren su poder en las elecciones de EE.UU.

“Después de más de veinte años yendo (a Estados Unidos) nos dimos cuenta de cómo creció la comunidad, no solo en numero sino en la participación política, económica y cultural y en el poder de los latinos en Estados Unidos”, describió Fher Olvera en una entrevista telefónica con Efe.

“El ‘Latino Power Tour’ es como una evocación de decirle a la gente: ‘Ahí tienes poder, úsalo’”, añadió el cantante de la carismática y exitosa banda de rock mexicana, que a lo largo de su extensa carrera no ha evitado nunca el compromiso político y social.

Maná, el grupo formado por Olvera, el guitarrista Sergio Vallín, el bajista Juan Calleros y el baterista Álex González, dará el pistoletazo de salida del “Latino Power Tour” en la ciudad californiana de San Diego el 9 de septiembre y desde ahí se lanzarán a recorrer el país durante dos meses con conciertos en Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Chicago o Miami.

Desde Guadalajara (México), donde Maná prepara los últimos detalles de su nuevo espectáculo, Olvera apuntó que están “muy contentos” y que el repertorio de la gira “está muy padre” porque incluye canciones de los primeros discos, temas que hacía mucho que no tocaban y también cortes de su último trabajo, “Cama Incendiada” (2015).

Con orgullo y sin ningún tipo de complejo, la banda saldrá a pecho descubierto en esta gira que pretende reivindicar a la comunidad latina en Estados Unidos, justo ahora que se encuentra en el ojo del huracán por las polémicas opiniones sobre los inmigrantes hispanos del controvertidoaspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.

“Cuando vimos que las cosas estaban tan enrarecidas a nivel político, tan raras, tan violentas, tan bizarras, no sé cómo explicarlo, decidimos hacer una gira más evocativa con el ‘Latino Power Tour’”, recordó Olvera.

El rechazo del vocalista de Maná al magnate republicano no es ningún secreto. Como muestra, el pasado lunes Olvera publicó un duro mensaje contra Trump en el perfil de la banda en Facebook.

“Señor Trump, no sea usted ingenuo, la gente no es estúpida. Usted ya dejó claro su pensamiento racista. Sin el voto de los latinos, usted no ganará las elecciones. Es decir, será más fácil que usted llegue al Sol que a la Presidencia de los Estados Unidos”, escribió.