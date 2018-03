Maluma se burla de Alejandro Sanz y él le responde [+Video ]

Hace un tiempo atrás, el cantante Maluma publicó en su InstaStories un clip donde lo vemos riendo junto a su amigo Llane, de la agrupación Piso 21, y cantando el tema de Alejandro Sanz, Mi soledad y yo.

Tal parece que el interprete español no lo tomó muy bien y a través de sus redes sociales pidió respeto y compañerismo. “Maluma, hermano, vi tu videíto. No te rías de tu amigo, el chaval de pelo largo, porque no pueda cantar Mi soledad y yo. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aún así gracias por el homenaje. Me emocionó [verlos] cantando una canción mía, esa de hace 25 años… y ahí está. ¿increíble no?”, se lee en la primera parte del mensaje que publicó este jueves el ganador del premio Grammy.