Maite Perroni anhela compartir escenario con sus excompañeros de RBD

Cuando están por cumplirse 8 años de la desintegración de RBD, Maite Perroni aseguró que estaría más que feliz de volver a compartir escenario con sus excompañeros de la exitosa agrupación mexicana: Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera.

Perroni solo consideró una sola condición para el reencuentro, y es que participen sin excepción los seis integrantes, relata People en Español.

“Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte”, se sinceró la exRBD en declaraciones recogidas por el diario El Universal de México.