La emotiva felicitación de Jessica Biel a Justin Timberlake por su cumpleaños [+Foto]

La actriz estadounidense, Jessica Biel, compartió un emotivo mensaje para su esposo, Justin Timberlake, por su cumpleaños número 37, celebrado este miercoles 31 de enero.

“Una imagen dice más que mil palabras y gracias a Dios porque no hay suficientes para expresar todos los aspectos de mi amor y respeto por ti. Por un año espectacular por delante. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado y todo lo que tienes por delante”, escribió Biel en su cuenta de Instagram.

Timberlake, quien estrenará este viernes su nuevo álbum “Man of the Woods“, se prepara para actuar en el escenario del U.S. Bank Stadium de Mineápolis (EE.UU.), durante el descanso del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL).