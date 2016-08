Justin Bieber rompe varios récords Guinness [+Foto]

El cantante de Children se ha abierto camino en la Edición 2017 del libro Guinness World Records con ocho registros, gracias a su disco rompe récords Purpose. El Biebs, de 22 años, rompió el récord de la canción más reproducida en una semana por Spotify con What do you mean?, así como el álbum más reproducido en una semana en Spotify con Purpose.

Bieber también se hizo con el récord de más canciones simultáneas en la lista de singles de Estados Unidos, y nuevas entradas simultáneas en el Hot 100 para un artista en solitario. Los otros récords por sus logros son el de canal más visto en YouTube para un individuo, mayor cantidad de suscriptores en YouTube para un músico (masculino), mayor número de seguidores en Twitter (masculino) y como el primer acto en ocupar las tres primeras posiciones en forma simultánea en la lista de sencillos de Reino Unido con Love Yourself, Sorry y What do you mean?

Purpose fue reproducido más de 205 millones de veces en Spotify, y What do you mean? fue reproducido en más de 30,723,708 veces en una semana. ¡No está nada mal, Bieber!

Guinness le dio a Bieber sus registros este lunes en Nueva York, y en base a las fotos que compartieron, parece que el cantante de 22 años de edad, estaba bastante contento de tener nuevos marcos para colgar en su pared según reseñó E!.