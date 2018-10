Geoff Emerick, ingeniero de sonido de The Beatles murió este martes

El histórico ingeniero de sonido de The Beatles, Geoff Emerick falleció este martes a los 72 años por causa de un paro cardíaco en Los Ángeles. La noticia se dio a conocer en su cuenta de Twitter y la de su manager, David Maida.

Geoff Emerick , por su trabajo en la banda de Liverpool y por su disco solista de Paul McCartney- Emerick gano cuatro premios Grammy , dos por cada una de sus composiciones y estuvo en la etapa más innovadora y experimental del sonido de los cuatro fantásticos.

El ingeniero con tan solo 15 años comenzó su carreara uniéndose a los estudios de Abbey Road y trabajó como ingeniero asistente de varios de los primeros hits de la banda inglesa, incluyendo “Love Me Do”, “I Want To Hold Your Hand”, “She Loves You” y “A Hard Day’s Night”.

A unos meses para cumplir 19 años, se convirtió en el ingeniero oficial. Trabajando con el productor George Martin, construyó el sonido de los discos de la banda Beatles: Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) y Abbey Road (1969), así como gran parte de Magical Mistery Tour (1967) y The White Album (1968).

En entrevista con el Clarín en abril de este año Emerick recordó sus días de grabación en el estudio con los cuatro fantásticos.

También recordó cuando Lennon le dijo: “Quiero que mi voz suene como el Dalai Lama cantando desde la cumbre de una montaña”. O la vez que grabaron el tema final de Sgt. Pepper’s…, A Day In The Life: “Lo reprodujimos esa noche. Estaban los Rolling Stones y otra gente. Nadie podía creer lo que estaba escuchando”.

“Mi elección no tiene tanto que ver con las canciones, sino con el resultado tras el proceso de ingeniería en la creación de los sonidos”, expresó en ese entonces al seleccionar sus canciones favoritas.