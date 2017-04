El estreno incierto de las películas en Venezuela

Una de las distribuidoras cinematográfica más importantes en Venezuela, 20Th Century Fox, anunció el martes en la noche que los estrenos en el país fueron suspendidos debido a que se encuentran en una fase de “negociación”.

La empresa explicó a través de un comunicado que la decisión fue tomada por causas “ajenas a su voluntad”, sin dar más detalles.

Señaló que esperan resolver la situación a la mayor brevedad posible. La noticia está antecedida por la suspensión a principios del mes de marzo del estreno de la última cinta de la saga de Logan, la esperada película de Marvel protagonizada por Hugh Jackman.

El hecho dejó a los amantes del cine en Venezuela con grandes expectativas de si podrán o no disfrutar, no solo de Logan, sino de otras cintas como El Bebé Jefazo, que aunque ya se encontraba en cartelera, fue removida. Esto también deja en el aire la posibilidad de poder ver otras propuestas como Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, Snatched, Alien: Covenant, La Guerra del Planeta de los Simios, Kingsman: El Círculo Dorado y Ferdinand.

El descontento

Luego del comunicado, los usuarios de las redes sociales se mostraron extrañados y descontentos. Muchos opinan que la decisión tomada por la distribuidora se debe a problemas económicos. En Twitter, por ejemplo, se pueden conseguir comentarios como: “¿creer que Logan esté disponible en todo el mundo pero no en Venezuela?”, “Lo de la 20th Century Fox en Venezuela como que si es un rollo de $$$. Ya no solo es Logan que no llega sino el resto de sus películas”, y “¿Entonces en Venezuela no llegarán a los cines Logan, Alien Covenant y War for the planet of the apes?, después no se quejen de la piratería”.

Cabe recordar que la ganadora como Mejor Película de los premios Oscar que se celebraron en febrero pasado, Moonlight, no fue estrenada en Venezuela puesto que Sun, la distribuidora para Latinoamérica a la que pertenece, se retiró hace tres años del país debido a problemas cambiarios.

Lo mismo sucedió con Los Juegos del Hambre, película que luego se pudo proyectar gracias a una readquisición.

Una fuente cercana a Cines Unidos informó a Versión Final que al parecer la situación se debe a problemas económicos en el país. “Por el tema cambiario últimamente resulta poco rentable estrenar películas aquí. Es bastante costoso traer las producciones y por lo general los ingresos que genera la taquilla no dejan ganancias, o peor aun, no cubren ni siquiera los gastos de inversión”.

La fuente hizo énfasis en que es importante esperar un nuevo comunicado de parte de los representantes de la empresa en el país. “Esperamos que todo se pueda solventar y que los amantes del cine puedan disfrutar de estas superproducciones”.