Eiza González, la promesa mexicana de Hollywood

Eiza González es, hoy por hoy, una promesa de Hollywood, pero a sus 27 años y a punto de estrenar “Baby Driver”, la mexicana promete convertirse en toda una estrella con “Alita: Battle Angel”, producida por James Cameron, y lo nuevo de Robert Zemeckis, dos de sus artistas favoritos.

“Todo es cuestión de percepción”, aseguró en una entrevista con Efe la actriz de Caborca (Sonora), en alusión a su meteórica trayectoria en la industria.

“Puede parecer que ha sido muy rápido, pero por mi lado no lo veo así. Ha habido mucho esfuerzo, dedicación paciencia para lograrlo. Me he pegado a mis ideales y me ha dado resultado”, apuntó la intérprete, para la que todo cambió en el momento en que se trasladó a Estados Unidos.

Robert Rodríguez le dio su primera gran oportunidad en la serie “From Dusk Till Dawn”, y ahora el británico Edgar Wright le permite brillar en un reparto tan coral como el de la frenética “Baby Driver”, de estreno este miércoles.

“Yo era la nueva del set y fui la única que hizo casting. Eso lo cambia todo. Tenía miedo, nervios y mucho entusiasmo, pero estaba en paz porque sabía que me gané ese lugar. Trabajé muy duro y me dieron ese papel a base de sudor”, agregó.

La película, saludada por la crítica como una de las propuestas más refrescantes del año, cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort), conoce a la chica de sus sueños (Lily James) mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.

La cinta cuenta en su reparto con Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm y Jamie Foxx.

“Aprendí mucho de todos ellos simplemente con estar a su alrededor. Todos tenían una actitud muy positiva y de gran compañerismo. Son gente humilde y nos ayudamos mucho”, valoró González.

Tras ese rodaje, la actriz comenzó a trabajar en “Alita: Battle Angel”, una cinta de Robert Rodríguez -producida y coescrita por Cameron- donde comparte escenas con Mahershala Ali y Christoph Waltz, entre otros.

En breve se embarcará también en la producción de la nueva película de Robert Zemeckis, con otro reparto de campanillas compuesto por Steve Carell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann.

“No me lo puedo creer. Son leyendas con las que crecí”, confesó González, una artista que ha pasado de protagonizar telenovelas en México a codearse con los nombres más grandes del cine estadounidense.

“Siempre sentí pasión por la actuación. Cuando hacía teatro de pequeña, nada podía igualar esa sensación, así que a los 13 años tomé la decisión de ser actriz“, explicó la artista, que se considera una amante de los cómics y las novelas gráficas.

Por esa razón, le encantaría encarnar a una superheroína latina en el futuro.

“Creo que lo necesitamos. No es algo que exista. Ahora que hay algo más de receptividad en cuanto a la diversidad, es algo que me encantaría. Tenemos a actrices de descendencia latina, como Jessica Alba (‘Fantastic Four’) o Zoe Saldaña (‘Star Trek’ y ‘Guardians of the Galaxy’), pero nadie de otro país que nos represente”, sostuvo.

Pero, en cualquier caso, sabe que es complicado.

“No es fácil ser mujer y menos aún latina en Hollywood”, manifestó.

“Hay muchos trastabilleos y te caes mucho. Vivimos en un constante rechazo cada día. A veces por no ser alta, por el tono de la piel, por ser más o menos latina… Siempre hay algo. Pero he aprendido a estar cómoda y saber quién soy”, valoró.

Para González, la clave del triunfo es ser constante y tener paciencia.

“Soy parte de una minoría y pierdo oportunidades de trabajo que ganan asiáticas, afroamericanas y otras latinas. Al final es trabajo para las mujeres y eso me hace feliz. Yo estoy en paz y tengo determinación en buscar lo que quiero”, declaró la actriz.

González pone como ejemplo el caso de Charlize Theron, otra mujer a la que muchos valoraron únicamente por su físico y su belleza al comienzo de su carrera.

“Si sacas lo mejor de ti en los personajes, aunque sean estereotipos, y sacas provecho de esos momentos, tendrás tu momento ‘Monster’ (cinta con la que la sudafricana ganó el Óscar) para demostrar todo tu talento y todo cambiará”, finalizó.