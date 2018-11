Edgar Ramírez protagonizará una película de Netflix

El actor venezolano, Édgar Ramírez, protagonizará la película “The Last Days of American Crime“, una producción de Netflix dirigida por el francés Olivier Megaton.

“The Last Days of American Crime” estará basada en un futuro donde el Gobierno de Estados Unidos prepara una tecnología que impedirá cometer cualquier tipo de crimen y el terrorismo, En su intento por combatir planean lanzar una señal que hace imposible que nadie cometa una acción ilegal, reseña Ronda.

Ramírez interpretará a Graham Bricke, un criminal que quiere impedir que se implemente esta tecnología, por lo que planifica y ejecuta un plan para detenerla.

El venezolano se ha convertido en un actor muy requerido en Hollywood en los últimos años gracias a películas como “Joy” en 2015, “Hands of Stone” en 2016 y “Bright” en 2017.

La película también está protagonizada por Sharlto Copley, Michael Pitt y Anna Brewster. Se estrenará en 2019 en la plataforma de Netflix.

LAST DAYS OF AMERICAN CRIME began filming. Coming next year to ⁦@netflix⁩ new editions of the book available from ⁦@ImageComics⁩ pic.twitter.com/AXsrMG5DJr

— Rick Remender (@Remender) November 5, 2018