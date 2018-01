Bella Thorne confiesa haber sido abusada sexualmente

Bella Thorne se sincera con los seguidores de su cuenta de Instagram @bellathorne revelando ser abusada sexual y psicológicamente, desde muy temprana edad, hasta que cumplió catorce años.

En los últimos meses las actrices de Hollywod decidieron alzar la voz en contra de los abusos sexuales que han recibido. Siendo las portavoces de numerosas mujeres que en el mundo son abusadas sexualmente. En esta oportunidad lo hace la estrella Estadounidense de Disney, Bella Thorne, de tan solo 20 años de edad.

Con una publicación bastante emotiva, decide romper con el silencio que guardó durante años: “Abusaron sexual y psicológicamente de mí desde que recuerdo hasta que cumplí 14 años. Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la “[email protected]$*%!a” noche, esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Pero algunos de nosotros no tenemos tanta suerte para salir vivos. Por favor, levantaos por cada alma maltratada”, fue lo que publicó la chica de Disney.

La actriz ha sido uno de los rostros conocidos de Disney por dar vida a la protagonista de Shake It Up, donde interpretaba Cece Jones. Y actualmente está dentro del rodaje de la serie americana Famous in love.