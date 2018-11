Alejandro Salazar: “Es una alegría tremenda que la gente hable de ti”

Una de las promesas más esperadas por la afición de las Águilas del Zulia es el joven infielder Alejandro Salazar. Mucha expectativa hubo en torno a su participación esta temporada con el equipo y este miércoles por la noche debutó como segunda base y octavo bate en la alineación rapaz. Llega en un buen momento para tener tiempo de juego debido al gran número de lesionados que tiene ahora mismo el conjunto naranja. Se fue de 1-0 y con elevado de sacrificio fletó la primera carrera de su carrera en Venezuela.

“Me siento sumamente feliz por la oportunidad que me está dando Águilas del Zulia, fue uno de mis sueños desde pequeño”, dijo el camarero a la prensa el día que entró al roster. El marabino pertenece en Estados Unidos a los Bravos de Atlanta, organización que se caracteriza por ser cuna de grandes peloteros jóvenes que logran dar el gran salto a Las Mayores.

“Súper contento con mi equipo en Estados Unidos, fue mi mejor campaña desde que soy profesional, me preparé para cumplir mis objetivos y gracias a Dios pude rendir”, acotó el zuliano respecto a su gran desempeño en las menores este año, donde bateó .285 en tres categorías distintas.

Gran desempeño en las menores

El talentoso pelotero tomó más de 400 turnos esta campaña y conectó 115 imparables para redondear lo que él llamó “su mejor temporada” en Milb. Salazar fue una firma de la famosa fecha “Julio 2” donde se logran los mejores bonos por prospectos en la pelota, fue firmado en el año 2013 y tiene 22 años recién cumplidos en el mes de octubre.

“Quiero jugar aquí porque es una liga que uno puede agarrar mucha experiencia”, agregó el bateador derecho respecto a su accionar en la liga. “Vine a trabajar más en mi cuerpo, ponerme un poco más fuerte y mi velocidad.” “No tengo limitaciones solo debo enfocarme en lo que me mandaron a trabajar los Bravos de Atlanta”, sentenció.

El marabino debuta en una semana especial para los zulianos ya que es la semana de La Chinita que cierra con el clásico dedicado por el equipo a la Patrona del Zulia la Virgen. “Me llena de felicidad por estar aquí en la semana de La Chinita ya que tengo a toda mi familia aquí, es algo muy bonito”, afirmó a la prensa.

“Es muy bonito y es una alegría tremenda que la gente hable de ti y tanto como la gerencia como el público verán mi mejor entrega en el terreno, este ha sido siempre el equipo con el que quiero debutar en Venezuela”. Cerró.

Ronald Acuña Jr.

“Ronald (Acuña Jr.) es mi hermano tuve la oportunidad de jugar con el rookie, clase A media, donde quedamos campeones, clase A fuerte y por último este año cuando estuvo lesionado jugamos en triple A, somos muy buenos amigos mantenemos el contacto y me siento súper feliz de ese premio porque se lo merece trabajó para eso y pudo conseguirlo”

Noche de debuts

Otro joven que recibió la oportunidad de entrar al roster fue el outfielder Carlos Machado, y este miércoles entró a cubrir el jardín derecho en la parte baja de la séptima entrada cuando los rapaces vencían a los capitalinos. El pelotero de 20 años de edad viene de ganar la medalla de bronce con la selección sub 23 que disputó el mundial de beisbol en Barranquilla, Colombia.

“Me siento bastante orgulloso de estar aquí, siempre fue mi sueño firmar con las águilas”, aseguró el joven que pertenece a los Astros de Houston. “Mi familia está feliz por la noticia de que entre al roster, estoy aquí para lo que me necesite el manager y hacer el trabajo”. “Vengo a esperar mi oportunidad para aportar mi granito de arena”.

Este año bateó para .304 en 52 compromisos que participó y logró demostrar su talento con 59 imparables entre ellos 10 doblete, 1 triple y 3 jonrones con 28 remolcadas. “Hice algunos ajustes al final de temporada y gracias a Dios me fue bien”, agregó respecto a su campaña en clase A corta. “No tengo limitaciones, mi organización (Houston) me pregunto si pensaba jugar con el equipo les dije que quería debutar y me dieron el permiso”.