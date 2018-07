Pérez Pirela: “El Zulia está pagando los platos rotos a nivel eléctrico” [+Video]

No se guardó nada. Miguel Pérez Pirela, comunicador social y candidato a la Alcaldía de Maracaibo por el PSUV (2013), aseguró que el Gobierno se extralimitó al someter al pueblo zuliano a cortes eléctricos que se extienden por 14 horas e incluso más tiempo.

“Ya se pasaron todos los límites compadres y comadres…Quizás en el resto de Venezuela no se sepa lo que está viviendo el pueblo del Zulia, de Maracaibo. Pero 12 horas, 14 horas sin luz, todos los días recurrentes, ya esto está superando todos los límites. El estado Zulia está perdiendo la paciencia”.

El militante del chavismo y conductor del programa Cayendo y Corriendo en VTV cuestionó que la crisis eléctrica tiene años gestándose y aún no se han detenido a los culpables. “Crearon un Estado Mayor Eléctrico pero, por favor, el Zulia está pagando los platos rotos a nivel eléctrico. ¿Dónde están los responsables que durante tantos años dirigieron el sector eléctrico?”.

Pérez Pirela destacó que esto no se trata solo de un tema de saboteo. “Hay saboteo, claro que lo hay, pero el pueblo zuliano no se merece estar cotidianamente, horas y horas sin luz. Ya es un pueblo azotado por el bachaqueo, paramilitarismo, los problemas inherentes a esta guerra económica, tiene un transporte del siglo XIX, escasez de billetes, y además de eso no hay electricidad”.

El también creador del portal La Iguana TV hizo un llamado de atención. “Ancianos y niños pasan las noches en blancom porque hablamos de una ciudad de más de 30 grados. Tengamos cuidado con el pueblo zuliano que está harto”, dijo.