Maracaibo se convierte en una “discoteca” a cielo abierto con la “rumba” de bajones

Pasan los días y el sistema eléctrico parece no tener solución alguna, distintas zonas de la entidad, reportan a diario serie de racionamientos repetidos e incontables bajones que no deja descansar a los ciudadanos.

Desde tempranas horas de este domingo usuarios a través de las redes sociales han reportado cantidad de fluctuaciones eléctricas en distintas zonas de la ciudad.

Sectores como: Pomona, Cecilio Acosta, Delicias, Tierra Negra, Ciudadela Faria, Amparo, La Limpia, Padilla, entre otros reportaron apagones y bajones constantes que preocupa a los marabinos.

Esto no tiene sentido que haya tanto bajones eléctricos. Hay muchos niños y abuelos sufriendo esta lamentable situación ya basta”, escribió Octavia Jaimes, a través de las redes sociales.

Las fluctuaciones reportadas este fin de semana, perjudicaron algunos electrodomésticos. José Bermúdez, habitante del sector El Gaitero comentó su “momento amargo” tras una fuerte variación de electricidad.

Los ciudadanos, solicitan a Corpoelec o al Gobierno que solventen la problemática que afecta contundentemente el comercio, salud e incluso la señal telefónica o de televisión, que no permite que los marabinos puedan disfrutar de descanso durante un fin de semana.

3er apagón y 35 bajones de luz pregunto en maracaibo no hay una oposición que nos impulse a salir a la calle y parar esto no puede ser esto no es vida ya tenemos más de 5 meses con esto y nada @jcfernandezm @JuanPGuanipa @trafficMcbo

— Jose L. Viloria (@joselviloria) July 9, 2018