Llevarse una mascota del país puede costar más de mil dólares

Al menos unos mil dólares hay que tener como colchón para poder sacar a un perro o un gato de Venezuela. Pero puede ser más económico si se va acompañado o con sus propios dueños. Pero, en la mayoría de los casos, los animales viajan luego de que sus amos están instalados en otro país y es en ese momento que el costo asciende.

Las reglas a seguir dependen del país a dónde se dirija el gato o el perro. Para poder viajar necesita tener todas las vacunas en reglas, y de no tenerlas comenzar con el plan de vacunación y posteriormente el trámite de viaje, que puede durar entre 15 y 20 días, para tener el papeleo completo. La mascota debe estar sana, además de libre de garrapatas y pulgas.

Mariam Rosales, gestora especializada en el tema, asegura que este año hay más conciencia en las personas que están fuera del país que se han dado cuenta de que sus mascotas valen y toman la decisión de llevárselas.

Precio dependen del tamaño y destino

El pasaje más económico puede ser hacia Colombia que ronda los 150 dólares por tierra, le siguen Argentina y Chile que puede costar unos 200 dólares por avión si va acompañado en cabina. Para ir acompañado debe ser un familiar o un tercero y al costo básico se le suma de 200 a 300 dólares por la compañía. En cambio si va solo como carga y protegido en un kennel se puede llegar a cancelar hasta 1500 dólares.

Mientras más cientos de kilómetros más caro. La suma sube si se trata de llevar al hijo perruno o gatuno a Europa. Entre 1800 a 2000 dólares debe costear el amo para que su mascota llegue al continente europeo. Además de tener todos los papeles en reglas, entre ellos, los varios certificados que piden en Europa además del microchip que debe llevar el animal porque es obligatorio y ayuda a identificar a la mascota de una manera 100 por ciento segura por medio de un código.

Papeleo obligatorio

Para obtener el permiso de exportación animal que se obtiene en el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), documento vital para el traslado de la mascota a otro país y se mantiene vigente durante un mes, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Hacer un depósito bancario a nombre del INSAI de 5 U.T por cada solicitud.

Original y copia del Certificado de Salud Internacional Vigente, donde conste que el ejemplar a exportar, fue sometido a una evaluación y que para el momento de ésta, no presentaba signos ni síntomas de ninguna enfermedad infecto contagiosa.

Original y Copia del Certificado Nacional de Vacunación Antirrábica Vigente, con un lapso de emisión mayor a 30 días continuos a la fecha del viaje y no mayor a un año de vigencia.

Original y Copia de la Tarjeta de Vacunación Vigente, donde conste la aplicación de vacunas, (Séxtuple en casos de caninos y la triple en felinos).

Original y copia de la constancia de desparasitación interna y externa vigente, que contenga la identificación completa del producto utilizado y la fecha de aplicación.

Aplicación de un Microchip de identificación de 12 a 15 dígitos para la mascota que viajará a la Unión Europea.

Original y copia del examen de anticuerpos neutralizantes de la rabia, en caso de viajar países de la Unión Europea.

Es un mito que los animales viajen sedados. Está terminante prohibido está probabilidad pues mantenerlos somnolientos les puede hacer daño durante el vuelo ya que si el avión donde viajen presenta algún tipo de turbulencias la mascota no será capaz de mantener el equilibrio.

Actualmente hay cientos de cuentas en las redes sociales que brindan asesoría y presupuesto para las personas interesadas en llevarse a sus mascotas desde Venezuela a otras naciones.

Mariam Rosales, quien ofrece estos servicios, asegura que los destinos más frecuentes son Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y Perú.

Rosales, quien labora en un hospedaje para perros y gatos, afirma que la mascota viaja segura y sin complicaciones, su traslado es su responsabilidad desde que sale de su casa hasta que llega hasta su destino en brazos de su dueño o dueños.

Planificando el reencuentro

Para Angélica Hernández, periodista residenciada en Argentina, su mejor opción fue planificar el viaje de sus dos mascotas por medio de una prima que servirá de acompañante porque así sale más económico y sus dos perritos viajarán en confianza.

Ella asegura que no escatima en costos cuando se trata de sus mascotas que se quedaron en casa de una amiga de la familia luego de que ella emprendiera su viaje a Argentina.

Tengo cuatro meses en Argentina, emigré porque la muerte de mi mamá, hace cinco meses, me afectó mucho. No lo pensé dos veces para dejar el país, ella era la única que me retenía en Venezuela. Vendí las cosas de mayor valor e hice un capital y tuve la posibilidad de venirme, todo fue muy rápido, no pude organizar bien lo de mis mascotas, porque lo mío fue de repente”, expresó Angélica cuando recuerda con nostalgia su vida en Venezuela.

Conseguí trabajo rápido, me ha ido bien, estoy más estable y mensualmente, hasta quincenal envío mis remesas para mis mascotas que son como mis hijos. El más chiquito está enfermo y envié dinero extra para poder costear su consulta y medicamentos, los deje con una amiga de mi mamá, ella es la persona que los cuidaba cuando viajaba, ellos la quieren mucho porque los consiente igual como nosotros, duermen en la cama, con aire, son muy consentidos. Mi papá los visita, los pasea en el carro”, detalló Hernández.

Para la periodista ya es un hecho que sus pequeños, Doky de 2 años y Candy de 4 años, estén con ella en el venidero año. “Dios mediante en enero tengo a mis dos bebés”, resaltó.

Expresó que no le importa gastar lo que sea por sus mascotas porque lo valen. “Sentimos un vacío sin ellos, son como nuestros hijos. Ellos vivieron varias etapas y también se deben sentir mal. Primero cuando salió mi hermano del país, luego la ausencia de mi mamá y luego me vine. No ha sido fácil estamos haciendo el sacrificio por tenerlos con nosotros, no me importa gastar todo ese dinero y que sean felices”, detalló Angélica por medio de una conversación vía Whatsapp.

Para el traslado de Candy y Doky estima que gastará alrededor de 700 dólares por los dos, que incluye toda la permisología para que el viaje se de. Agregó que consultó por servicios especializados y le cobraban hasta 1500 dólares.