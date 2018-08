Explota planta eléctrica del Hospital Adolfo Pons y paralizan los nuevos ingresos

A tan sólo seis días de la explosión de la planta eléctrica en el Hotel Crowne Plaza Maruma de Maracaibo, tras un recalentamiento, la situación se repite pero esta vez en el Hospital Doctor Adolfo Pons.

La diputada ante la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho, informó: “Explotó la Planta eléctrica del Hospital Adolfo Pons en Maracaibo estos equipos no están diseñados para largas jornadas de funcionamiento continuos por ello son equipos de respaldo para contingencias”, a través de su cuenta Twitter.

Tras la situación irregular, no fue necesario evacuar a los pacientes, pero no están aceptando nuevos ingresos hasta solventar la problemática, “esas plantas no son de uso continuo, sólo emergencias. Lo otro es el poco mantenimiento”, dijo el periodista Lenin Danieri.

Maracaibo, San Francisco y algunos municipios de la Costa Oriental del Lago (COL), han sufrido cortes del suministro eléctrico por periodos que se han extendido hasta por 40 horas, tras un corte del cable sublacustre el pasado viernes 10 de agosto, en el Puente sobre el Lago.

Esta es la segunda irregularidad presentada en la capital zuliana, este lunes 13 de agosto, la planta eléctrica del Hotel Maruma, explotó tras un recalentamiento, por función constante durante más de 30 horas, situación que alarmó a los huéspedes y provocó un desalojo total de las instalaciones.