Cavececo informa que centros comerciales estarán abiertos el 1-S

Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cavececo, informó que los centros comerciales van a estar abiertos en la referida fecha, pero “tomando en cuenta las limitaciones que puedan haber en cuanto al tema de transporte, y de aquellos que puedan estar ubicados en las rutas de las concentraciones convocadas para ese día”.

Itriago expresó que los comerciantes deberán tomar previsiones para garantizar el traslado del personal, “una cosa es que los centros comerciales estén abiertos y que los comercios decidan o no abrir, eso está en ellos. Lo que les ha pedido la cámara, es que permitan que el personal que no se pueda llegar, no sea objeto de sanción o algún tipo de penalización”.