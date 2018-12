Carlos Albornoz responsabiliza a autoridades del Zulia por lote de carne descompuesta

El presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), Carlos Odoardo Albornoz, denunció este martes 18 de diciembre que más de 30 mil personas podrían haberse alimentado al menos con 80 gramos de carne de bovino, contenidas en las 26 mil toneladas de este producto hallado en el estado Zulia descompuesta.

Albornoz, criticó que se realicen expropiaciones de fincas y de cabezas de ganado si no se dará solución a los venezolanos. “¿Quién responde? ¿Omar Prieto? ¿Para esto quieres expropiar y seguir arrebatando el 30% de lo que se produce con sudor y esfuerzo?”

La denuncia obedece al hallazgo hecho por el periodista Lenín Danieri, en el Zulia, quien asegura que se estaban pudriendo 150 reses en los mataderos de Fricapeca y Maboca.

Según el reporte, el producto fue sacado de Machiques a Maticolca y forma parte del 30% de la producción que los gobernadores de Estado solicitan a los productores y mataderos.

“En las carnicerías se expende el producto por encima del precio establecido debido a que a los comerciantes no les llega al precio para poder hacerlo. Hasta los momentos nadie se pronuncia, por el contrario, la intención es encubrir un suceso que no deja de ser lamentable, tomando en cuenta la crisis que es más que evidente en las comunidades del occidente del país”, dijo el comunicador.

El vicepresidente de Economía Tareck El Aissami, informó que a partir de este 30 de noviembre el Gobierno ocupará 21 mataderos en todo el país, ello con la intención de frenar el aumento del precio de la carne bovina, actualmente regulado en Bs. S 420.

“Hemos decidido intervenir 21 mataderos para garantizar que se cumplan los precios acordados… No es posible que estos señores dejen al pueblo sin la proteína”, dijo El Aissami.

Productores cárnicos creen que el venidero año 2019 será negativo para el sector si el Gobierno continúa pedaleando en el mismo error. Luego que el gobierno anunció que establecerá nuevos “precios acordados” a productos alimenticios, de higiene y medicinas, el presidente de Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago (Fegalago), Gerardo Ávila, manifestó que “la producción y la economía no se decretan”.

El representante gremial dijo a TalCual que es necesario que el Ejecutivo voltee la mirada y entienda que debe dar garantías y rentabilidad al sector para que el productor no desaparezca. Al mismo tiempo, manifestó que mientras eso no ocurra no se dejará de navegar “de abismo en abismo”.

DEJARON PODRIR LA CARNE El 30% de la carne que quitan a los productores, que supuestamente era "para el pueblo" se pudrio, tenían hasta 10 días de matanza, Fricapeca está contaminada y limpian entre hoy y mañana. En Maboca también hay reses podridas. ¿De quien es el negocio? pic.twitter.com/jlSKnwOFvc — Lenin Danieri D (@LDanieri) December 17, 2018

EL HILO DE LA CARNE Pido atención porque explicare con detalle lo que pasa con la carne y como todo dio como resultado que mas de 150 reses (Creo que nos quedamos cortos) se dañaran. Todo empezó con la decisión que pedir el 30% de la producción… El Hilo… pic.twitter.com/5v3vtKrBbf — Lenin Danieri D (@LDanieri) December 18, 2018