Caídas del sistema en el Saime afectan a usuarios

Magaly Sánchez lleva tres meses acudiendo una vez a la semana a la oficina de Sabaneta del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), debido a que el número de cédula de su hija no aparece registrado en el sistema nacional y está comprometido el hecho de recibir su título de bachiller.

Sánchez reside en el sector El Silencio y su primera opción fue dirigirse hasta la oficina del Saime Zumaque para hacer el reclamo. Sin embargo, empleados de la referida extensión del servicio de identificación le indicaron que debía dirigirse hasta Valle Frío.

A mediados de marzo la mujer acudió hasta la sede que le fue señalada; pero en esa oportunidad, según dijo, no había sistema. La remitieron a Sabaneta.

“Aquí también se cae el sistema casi todos los días, cerca del mediodía”, expresaron quienes estaban formados en la desde las 6:00 de la mañana en su espera por ser atendidos por el personal de la Sala Técnica.

Otro inconveniente que retrasa los trámites es la falta de transporte hacia Caracas para el intercambio de algunos documentos y planillas necesarios para gestionar los procesos.

Una mujer que prefirió no ser identificada comentó que desde hace tres meses acude hasta el Saime de Sabaneta porque su huella dactilar, la misma que aparece en su cédula de identidad, no fue reconocida por el sistema cuando la plasmó para obtener su pasaporte.

“Quienes me atendieron me dijeron que tenía que esperar porque no había transporte hasta Caracas; pero no puedo creer que en tres meses no haya habido transporte”. Un trabajador que no quiso revelar su nombre confirmó la información.