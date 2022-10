Yulimar Rojas nominada a Atleta Femenina del Año

La Federación Internacional de Atletismo postuló este miércoles a la multicampeona Yulimar Rojas como Atleta Femenina del Año, junto a la peruana Kimberly García. Ambas, campeonas del mundo de triple salto y de 20 km marcha, respectivamente, fueron seleccionadas junto a otras ocho candidatas.

En el Día de la Hispanidad, las dos atletas hispanas, seleccionadas por un panel de expertos, competirán por el galardón en una encuesta popular que ha comenzado esta semana por internet, abierta a los aficionados de todo el mundo hasta el 31 de octubre y de la que saldrán cinco finalistas.

La actuación en los Mundiales al aire libre de Eugene (Oregón, EE. UU.) y en los de pista cubierta de Belgrado, así como en las reuniones atléticas de un día han sido determinantes en la selección de candidatas. La ganadora será anunciada a primeros de diciembre.

Las diez finalistas son, en orden alfabético:

- Tobi Amusan (Nigeria). Campeona mundial, africana, de la Diamond League y de la Commonwealth de 100 m vallas. Batió el récord mundial con un crono de 12.12.

- Chase Ealey (Estados Unidos). Campeona mundial de peso al aire libre y subcampeona en pista cubierta. Campeona de la Diamond League y mejor marca mundial del año con 20.51.

- Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica). Campeona mundial de 100 m por quinta vez. Campeona de la Diamond League. Mejor marca mundial del año con 10.62 y siete marcas por debajo de 10.70 esta temporada.

- Kimberly García (Perú). Campeona mundial de 20 km marcha, primer oro de Perú en la historia de los Mundiales, y de 35 km. Bronce en el Mundial por equipos de marcha.

- Shericka Jackson (Jamaica). Campeona mundial y de la Diamond League en 200 m. Mejor marca mundial del año con 21.45, la segunda mejor de la historia.

- Faith Kipyegon (Kenia). Campeona mundial y de la Diamond League en 1.500. Mejor marca mundial del año con 3:50.37, a tres décimas del récord del mundo.

- Yaroslava Mahuchikh (Ucrania). Campeona mundial de altura en pista cubierta y subcampeona al aire libre. Campeona de Europa y mejor marca mundial del año con 2,05.

- Sydney McLaughlin (Estados Unidos). Campeona mundial de 400 m vallas y de 4x400. batió el récord mundial de 400 m vallas con 51.41 en los campeonatos nacionales y volvió a hacerlo en los Mundiales con 50.68.

- Shaunae Miller-Uibo (Bahamas). Campeona mundial de 400 m al aire libre y en pista cubierta.

- Yulimar Rojas (Venezuela). Campeona mundial de triple salto al aire libre y en pista cubierta. Campeona de la Diamond League. Batió su récord mundial con 15,74.

Female Athlete of the Year nominee 🇻🇪

Retweet to vote for @TeamRojas45 in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/sMRb7e3a27

— World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2022