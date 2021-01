¡Súper Leones! [+Fotos]

En un partido con Messi a media máquina y expulsado por agresión sin balón el Athletic de Bilbao se lleva la Súper Copa de España viniendo de atrás y de manera categórica al empatarlo en tiempo añadido y sentenciarlo en prórroga.

El Fútbol Club Barcelona sin duda querrá olvidar para siempre el año 2020, una campaña para la omisión enmarcada en perder la liga tras la pausa por Covid-19, la bochornosa derrota ante el Bayern en Champions, la huida fallida de Messi, la dimisión de Bartomeu y este 17 de enero hay que agregarle la caída en la Súper Copa de España 2020. Aaah sí, también tendrá que olvidar que después de 753 partidos Lionel Messi fue expulsado por agresión sin balón.

Los Leones de San Mames cuentan hoy como su primer título del año se lo arrebatan al Real Madrid y FC Barcelona. El Athletic de Bilbao tuvo que venir de atrás en dos ocasiones y sentenciar un duelo muy táctico ante los blaugrana que parecieron obligar al “Mesías” a entrar a la cancha cuando fue duda toda la semana.

Luego de 40 minutos sin mucha acción ante los arcos, al 41’, apareció el menos pensado: Antoine Griezmann, empujó un balón servido por Jordi Alba que venía de una jugada combinada con Messi que no pudo cerrar, lo que el galo si pudo estampar en la red defendida por Unai Simón. Era el 1-0 Culé, un gol que los catalanes no buscaban, al menos no en demasía.

Pocos segundos más tarde y sin que Marcelino le diera tiempo de soltar la bronca por el gol catalán. De Marcos, aprovechó un centro de Williams perfecto a la espalda de la defensa y le pinto la cara a Ter Stegen en gran manera, y como al principio aquí todo estaba igual. Barcelona 1-1 Athletic.

Segunda Mitad

Con un Barcelona decidido a ir por el partido el segundo tiempo comenzó con presión alta y manejo de balón Culé, pero serían los rojiblancos quienes desde la pelota parada encontrarían a “Don Gol”, desde la cabeza de Raúl García gritarían el 2-1 que sería anulado por posición ilícita. Todo en calma en el banquillo blaugrana.

Al 76’, aparecería nuevamente Griezmann. El francés se valió de una buena jugada entre Dembélé y Jordi Alba por el carril izquierdo que acaba con un pase de la muerte del lateral para que el campeón del mundo rematase cruzado y de primera para adelantar de nuevo a los de Koeman. Barcelona 2-1 Athletic.

Justo a los 90’, los bilbaínos aún tenían mucho por decir y el recién ingresado Villalibre sería el encargado de hablar. Un balón estupendamente colgado por Muniain desde falta directa que el delantero aprovechó para rematar a bocajarro y forzar así el tiempo agregado. 2-2.

Prórroga

Sin mucho tiempo transcurrido en la prórroga, Iñaqui Williams pondría números definitivos en el encuentro con un espectacular disparo desde la frontal que fue buscando la escuadra y en el que nada puede hacer Ter Stegen. ¡Rugían los Leones en el nuevo San Mames! Athletic 3-2 Barcelona.

Ya casi finalizando el duelo y asumo que de la impotencia; Lionel Messi, haría la pifia que faltaba en un año infame para el FC Barcelona. El capitán azulgrana se haría expulsar por primera vez en 753 partidos en un cruce intrascendente con Villalibre que había sido puesto ahí para molestar, y lo logró. Afuera Lio, Afuera el Barca. Athletic Club Súper Campeón.