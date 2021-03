Bartomeu acude a declarar por el “Barçagate” en plena convulsión electoral

Luego de la bochornosa escena protagonizada este lunes en las oficinas del FC Barcelona, el ex presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, ha sido trasladado durante la mañana española al Palacio de Justicia de L’Hospitalet para ponerse a disposición judicial y declarar ante la jueza Alejandra Gil por el caso “Barçagate” junto a Jaume Masferrer, su asesor, mano derecha y ex jefe de gabinete de presidencia en el Barça. Bartomeu y Masferrer han pasado la noche solos en una celda diferente cada uno en comisaría.

Bartomeu y Masferrer pasaron la noche en el calabozo después de negarse a declarar. Sin embargo, Romà Gómez Ponti, responsable de los servicios jurídicos del Barcelona y Óscar Grau, CEO del Barça, también detenidos durmieron en sus casas.

“No ha declarado y la Policía lo ha dejado en libertad. No le han citado en el Juzgado. No se le han levantado cargos. Romà está en libertad y no tiene nada que esconder. Sigue siendo el responsable jurídico del club. Y no está citado para declarar ante el Juzgado”, dijo el abogado de Ponti.

Pongamos un poco en contexto la situación y como nace el llamado “Barçagate”, el 17 de febrero de 2020, el programa “Que T’hi Jugues?” dio a conocer que el Barcelona contrató a la empresa 13 Ventures, dedicada a desprestigiar en redes sociales, a través cuentas que defendían a la junta directiva y difamaban a “opositores” a la junta de Bartomeu. ¿Los objetivos? Jugadores del primer equipo como Piqué o Messi, exjugadores como Xavi, los ahora candidatos, Víctor Font o Joan Laporta e incluso Pep Guardiola.

Todo este lamentable episodio ocurre en pleno proceso electoral para dirimir quién será el sucesor de Bartomeu en la presidencia blaugrana. A propósito de ello el presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, ha invitado a Font, Laporta y Freixa al partido de vuelta de copa ante el Sevilla, llave en la que el Barcelona cae momentáneamente 0-2, por lo que los jugadores tendrán a su futuro máximo dirigente como compañía desde la grada. El próximo día 7 de marzo, en apenas cinco días, tendrá lugar la votación y se conocerá al nuevo presidente del Barcelona.

Los candidatos no han sido ajenos a la investigación de los Mossos ni. Y se han pronunciado ante la detención de Bartomeu.

Toni Freixa cree que hay una mano negra que ha movido ficha estos últimos días para escenificar la detención del ex presidente y entiende que hay una conspiración orquestada “para perjudicar al club”.

Por su parte, Víctor Font, envió este lunes un comunicado en el que lamenta enormemente lo sucedido, pues considera que afecta al Barça como institución. Defendió la “presunción de inocencia de los detenidos”, pero no dudó en calificar el día como “uno de los más tristes para el barcelonismo”.

Laporta, entre tanto, lamentó significativamente lo ocurrido y aclaro que desde su candidatura “tienen un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales así como un máximo respeto por la presunción de inocencia”, así mismo el candidato y ex presidente del Barcelona mencionó que tales hechos “perjudican enormemente la imagen el club”.

Mientras todo esto ocurre los candidatos debaten en RAC1 y sobre las capacidades de cada uno ante la difícil situación que atraviesa el club.

Laporta arremetió contra Víctor Font, a quien acusa de “fariseo” por presionar a Xavi. “Mientras tú hacías PowerPoint, nosotros ganábamos Champions”, añadió.

Por su parte Toni Freixa también repartió dardos contra sus dos contrincantes. “Xavi no quiere ser manager general”, le dijo a Font. “Compraste terrenos en Viladecans por 18 millones de euros cuando su valor era de tres”, le atestó a Laporta.

Frexira agregó además que “El episodio de ayer es triste. Desconozco los hechos, y están bajo investigación. Pero que se produzca en la semana previa de las elecciones y las actuaciones se hagan bajo secreto de sumario… Hay una performance, un show. Me hace dudar y me extraña. Porque no es una detención decidida por la jueza, sino por los Mossos. Me recuerda lo de Rosell. La opinión pública y el entorno creyeron lo que no era una sentencia firme y luego Sandro Rosell salió absuelto con una sentencia firme. Hemos tenido a tres presidentes que han querido mantener independiente al club y que han terminado encarcelados“.