Alpeca festejó seis años como "la ferretería más completa" de Maracaibo  

Con una gran y multitudinaria celebración, Alpeca festejó este viernes su sexto aniversario. Un gran evento que reunió a clientes, aliados comerciales y amigos de la "la ferretería más completa" de Maracaibo.

Y es que este establecimiento, ubicado en el sector 18 de Octubre, al lado de la Iglesia Fátima, apostó por festejar en un ambiente donde reinó la alegría, unas cuantas sorpresas y emotivos momentos que marcaron a los asistentes desde las 8:00 a.m. cuando la ferretería abrió sus puertas.

Raida Villalobos, CEO de @alpecamcbo, se mostró emocionada y feliz por el nuevo año que alcanzó el negocio que cuenta con dos decadas de experiencia en el área ferretera. Una labor que se desarrolla con nuevas metas y bajo el amor familiar.

“Estoy muy feliz, no me cabe la emoción. Este gran sueño día tras día se va fortaleciendo. No es fácil lograrlo en tiempos que han sido bastantes complicados, pero tampoco es difícil. Cuando tenemos fe nada es imposible”, subrayó la zuliana.