Zulia FC comienza a mostrar sus armas

El Zulia Fútbol Club a comenzado a exhibir sus armas de cara a la temporada que comenzará para ellos el próximo 18 de abril cuando reciba en casa al Deportivo Táchira por la segunda fecha de este modificado calendario para la campaña 2021.

El club de la Victoria disparó primero un arma ofensiva al darle la bienvenida a quien fuera bicampeón con la institución en 2016 y que regresa a vestir de negro y azul, Jesús “Patoncito” González.

“Significa mucho volver”, aseguró González, quien puede desempeñarse con la misma eficiencia como delantero o mediapunta. “Ese 2016 fue muy bonito, después de haber tenido un año pasado de no participar (disputó solo las seis primeras fechas antes de la suspensión por pandemia), llegar a un equipo donde conseguimos tantas cosas en lo personal y lo grupal te dan ganas de repetirlo”,dijo a la prensa del club el futbolista de 34 años.

“Patoncito” que vuelve al regional cinco años después de aquella hazaña, retorna con un titulo más en sus vitrinas y con la experiencia de haber disputado nuevamente copas internacionales, lo que sumara gran valía al Zulia FC. “Me siento con muchas ganas y mucha energía. Cambian mucho los roles, claro, ahora tenemos que aportar un poquito más de experiencia”, reflexiona “Patoncito”.

Así mismo el delantero se permitió hablar sobre sus compañeros, “El equipo está muy bueno y a medida que pasan los entrenamientos se nota mejor; el grupo de jugadores está mentalizado para cosas buenas. Pido a Dios que todo salga bien para que todas las metas que nos estamos colocando puedan darse”.

Sabatini, efectividad goleadora para Zulia FC Sabatini, efectividad goleadora para Zulia FC

Así mismo, el negriazul aprovechó el cambio de imagen que presentaron a inicios de semana para incorporar otra arma ofensiva. El argentino Mauro “Topo” Sabatini, que disputó 86 encuentros con el equipo Sporting de Bahía Blanca y anotó 59 goles, siendo campeón de la Liga del Sur, una de las justas con mayor antigüedad en el balompié gaucho, en los años 2018 y 2019.

“Tengo muchísimas expectativas. El fútbol venezolano es cada vez más profesional, uno lo ve por la cantidad y calidad de los jugadores que salen de acá a ligas importantes y protagonizan; personalmente me he preocupado por prepararme lo mejor posible para intentar estar a la altura de este fútbol”, indicó el delantero albiceleste de 29 años y 1.86 metros de estatura.

“Yo no sabía mucho del fútbol venezolano, tenía referenciado a Zulia FC por las copas que jugó recién, pero desde que llegué me impresionó como trabaja el equipo”, señala. “Hay dedicación y profesionalismo, aparte que el grupo está muy sólido en lo que quiere, no solo en lo físico y lo táctico, sino en el compromiso, eso es más que interesante”, finalizó el futbolista argentino.