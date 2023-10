Vinotinto femenina no participará en los Juegos Panamericanos

La selección femenina de fútbol decidió cancelar su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago que se realizarán del 20 del octubre al 5 de noviembre en territorio austral

Se pudo conocer que la decisión llega luego de que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentará su renuncia ante el Comité Olímpico de Venezuela y la Organización Deportiva Panamericana, también conocida como Panam Sports.

Según informó el periodista Esteban Rojas, una de las principales razones de la selección femenina para no presentarse a la cita deportiva tiene que ver con algunas dificultades para armar un equipo competitivo, ya que al tratarse de un torneo que no coincide con fechas Fifa, algunos clubes no están obligados a ceder a sus jugadoras, situación que complica el trabajo de la entrenadora Pamela Conti, quien no cuenta con suficientes futbolistas para competir de la mejor manera.

La vinotinto femenina había logrado su pase a los Juegos Panamericanos durante su participación en la Copa América de 2022 disputada en Colombia, certamen en el que las venezolanas finalizaron en la sexta posición tras caer ante su similar de Chile, derrota que las dejó sin posibilidades de acceder a la repesca para la Copa del Mundo 2023, que tuvo lugar en Australia – Nueva Zelanda.

Las venezolanas iniciaban su recorrido en la competición el 22 de octubre frente a su similar de Estados Unidos. Las dirigidas por la italiana Pamela Conti formaban parte del grupo B junto a las selecciones de Estados Unidos, Argentina y Costa Rica. Por su parte el grupo A estaba conformado por Chile, Jamaica, México y Paraguay.