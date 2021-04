Tsitsipas empieza fuerte mientras Nadal sufre en su debut

El español Rafael Nadal sufrió más de lo esperado en su debut en el Trofeo Conde de Godó, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas, la principal amenaza del once veces campeón en la capital catalana, empezó el torneo pisando fuerte.

El abierto barcelonés vivió este miércoles un intensa jornada marcada por el mal tiempo y el estreno de sus cuatro ‘top-ten’, pues además de Nadal (3) y Tsitispas (5), también entraron en juego el ruso Andrey Rublev (5) y el argentino Diego Schawartzan (9).

Nadal tuvo que remar durante dos horas y veinte minutos (3-6, 6-2 y 6-4) para resolver su partido ante Ilya Ivashka, un tenista bielorruso procedente de la fase previa y que transita fuera del ‘top-100’ (es el 111) del ránking mundial.

Al trece veces campeón de Roland Garros empezó la defensa título con un partido incómodo que jugó a remolque de Ivashka, sobre todo en el primer set, que el bielorruso cerró rompiéndole el saque en el primer y último juegos.

Nadal mejoró en la segunda manga, que empezó con un ‘break’, pero no supo mantener la inercia en la tercera y tuvo que poner una marcha más para llevarse el duelo.

“Hoy era importante salvar el partido como fuera. Cuando vienes de perder, siempre tienes dudas, y hay que recuperarse. He ido de menos a más, me he dado otra oportunidad para mejorar, y mañana será otro día”, declaró Nadal a la conclusión.

Nadal intentará mejorar sus sensaciones este jueves, en octavos de final, contra un bicampeón del torneo, el japonés Kei Nishikori, que venció al chileno Cristian Garín (13) por 7-6, 4-6 y 6-1.

En sus duelos directos con Nishikori, Nadal tiene un balance claramente favorable de 2 derrotas y 11 victorias, una de ellas en la final del Godó de 2016.

Mejor estreno tuvo Tsitsipas, quinto jugador del ránking mundial y segundo favorito del torneo, que fulminó al español Jaume Munar (6-0 y 6-2) en una hora y 18 minutos.

Con un partido sin fisuras, el griego dominó a Munar desde el fondo y no cedió el servicio ni una sola vez (su oponente solo tuvo tres bolas de ruptura), demostrando que sigue en ese gran momento de forma que le llevó a conquistar Montecarlo la semana pasada.

Tsitsipas se pondrá a prueba en octavos de final con el 25 de la ATP y decimocuarto cabeza de serie, el australiano Alex de Miñaur, que derrotó al kazajo Alexander Bublik por 7-6 y 6-2.

Será la quinta vez que se enfrenten ambos jugadores, la primera sobre tierra batida. De momento, en todas salió vencedor el tenista heleno.

Algo más de trabajo tuvo Rublev en el partido que abrió la jornada en la pista central. El ruso se deshizo (6-4 y 6-3) en menos de hora y media del italiano Federico Gaio, un ‘perdedor afortunado’ de la fase previa.

El número 7 del ránking ATP debutó en Barcelona enfadado por un problema con sus raquetas, circunstancia que Gaio aprovechó para mantener su saque hasta el 4-4. A partir de ahí, Rublev, sin tener una actuación brillante, fue de menos a más para llevarse el partido.

El tercer favorito del Godó se enfrentará en octavos con el español Albert Ramos, que este jueves buscará una victoria contra pronóstico tras eliminar este miércoles a Adrian Mannarino por un doble 6-4.

Otro español, Pablo Carreño, ganó con comodidad (6-4 y 6-0) su primer partido en Barcelona ante el australiano Jordan Thompson (6-4 y 6-0).

Y ahora, el 13º jugador del mundo y sexto cabeza de serie se medirá al también español Bernabé Zapata, número 147 de la ATP y que, procedente de la fase previa, protagonizó la gesta de la jornada al derrotar al noveno favorito y 27º jugador de la ATP, el italiano Fabio Fognini (6-0, 4-4 y descalificación).

Zapata desquició desde el primer punto a Fognini, llevándole al límite y obligándole a cometer muchos errores que desesperaron al transalpino.

Incómodo todo el partido y maldiciendo su juego una y otra vez, su descalificación llegó tras protestar por enésima vez una decisión del juez de línea tras un punto de Zapata que significaba el 4-4 del segundo set y ‘break’ para el español.

A la espera del duelo que cerraba la pista central entre Schwartzman, cuarto favorito, y el estadounidense Frances Tiafoe, también se estrenaron en el torneo otros tres cabezas de serie más.

Los canadienses Denis Shapavolov (7) y Felix Auger (10) lo hicieron con victoria ante el francés Jeremy Chardy (6-3 y 7-5) y el italiano Lorenzo Musetti (4-6, 6-3 y 6-0), respectivamente, mientras que el ruso Karen Khachanov (12) cedió en su estreno frente al británico Cameron Norrie (6-4, 3-6 y 6-3).