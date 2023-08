Sonia O’neill volverá a las canchas para reforzar al London City de Inglaterra

La venezolana Sonia O’neill se convirtió en nueva jugadora del London City de la segunda categoría del fútbol inglés. La información se dio a conocer a través de las redes sociales del conjunto que hace vida en Inglaterra, que mediante un mensaje hizo oficial el acuerdo con la futbolista.

La mediocampista de origen canadiense continuará su travesía en el viejo continente, luego de su paso por el club alemán Potsdam, equipo en el que no tuvo mucha actividad durante la temporada pasada, después de mantenerse fuera de las canchas en más de 20 partidos.

La criolla llega a la liga inglesa hasta finales del 2024. Se espera que con su incorporación, la jugadora de la selección vinotinto pueda retomar su buen nivel y saque a relucir el buen juego que la ha caracterizado durante su carrera, en la que se ha destacado por ser una futbolista con una gran capacidad para la creación de juego, además de mostrar buenas habilidades técnicas en las jugadas de balón parado.

De esta forma, la deportista de 28 años vuelve a las canchas luego de haber anunciado su retiro temporal con el propósito de tomarse un descanso de sus actividades deportivas y reponerse de un complicado momento que estaba afectando su salud mental, según lo dio a conocer mediante un comunicado el pasado 10 de julio.

It's official.

We're thrilled to announce that Sonia O'Neill has signed a one-year contract with #ThePride ✍️

📲 https://t.co/B8nogwpIS0 pic.twitter.com/ujaixFpbfi

— London City Lionesses (@LC_Lionesses) August 13, 2023