Sobalvarro: “El pueblo colombiano pide a gritos auxilio al mundo”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, respecto a las manifestaciones suscitadas en Colombia, expresó “nuestros hermanos del pueblo de Colombia están pidiendo a gritos socorro y auxilio al mundo, a la Organización de Estados Americanos (OEA), señor Almagro, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señor Guterres, señora Bachelet usted que es la jefe de la Comisión de los Derechos Humanos, cuando se va a trasladar a Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, a la costa Colombiana a verificar lo que está pasando en ese país sobre la violación de los DDHH de la población civil, la cual está siendo masacrada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, por el Estado Colombiano y el Gobierno, cuantos muertos más deben de haber en Colombia”.

Subrayó que el país neogranadino tiene 70 años de guerra que ha dejado más de 100 mil muertos, donde el Gobierno ha combatido con las guerrillas, desde la misma muerte de Eliécer Gaitán en el bogotazo de la primavera de mayo de 1948 se está desangrando al pueblo colombiano y los organismos no se han pronunciado al respecto para ayudar al pueblo colombiano.

Sobalvarro detalló que tras 11 días de masivas movilizaciones en el país hermano se registran 47 víctimas mortales, producto de las represión perpetrada por agentes del escuadron móvil antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional entre el 28 de abril al 8 de mayo. Destacó que “la situación de Colombia debe preocuparnos a nosotros los venezolanos y a todos los jefes de Gobierno y de Estado del mundo, tenemos un nuevo bogotazo en mayo del 2021, 73 años despues se repite la historia, pero está vez con más fulgor y fuerza de la policía Colombiana, el Ejército, los organismos de inteligencia arremetiendo contra los manifestantes, el paquete neoliberal impositivo del Presidente Iván Duque contra su población que en medio de la crisis económica, humanitaria, de la pandemia donde no se está vacunando absolutamente a nadie y no hay hospitales para atender a los contagiados, donde se segrega a los extrajeros sobre todo a los venezolanos, donde los indígenas no tienen espacio porque cada día son asesinados los líderes sociales, estás manifestaciones no son del 18 de abril para aca sino que son continuas y sistemáticas de un pueblo que se resiste a que se sigan violando sus derechos humanos, políticos y económicos”.

Puntualizó que estas protestas iniciaron desde el año pasado y en medio de la pandemia algunas manifestaciones se detuvieron como las minga de los indígenas, las marchas de los campesinos desde las zonas rurales hasta la capital de la republica, “para recibir respuesta de un presidente que no quiere escuchar a su pueblo, a los campesinos, indígenas y trabajadores, una sociedad oligárquica y burguesa en su mayoría, más del 90% de la población Colombiana es clase media, baja, pobre y de otros estatus sociales, hay muchas calamidades y necesidades en la mayor parte de la población colombiana”, dijo.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que la suma total de casos es de 159.697.341, de los cuales 60.696.163 están activos, 95.756.303 recuperado y 3.317.685 fallecidos. En Venezuela la cifra total de contagios es 209.162, mientras que la tasa de recuperados se mantiene en el 91% del total con 192.075 sanados, con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 14.811 casos activos, y lamentablemente 2.304 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 17.417 de los cuales 1.535 están activos, y 15.712 se han recuperado y 170 han fallecido.

En otro tema, Sobalvarro indicó que se sigue solidarizando y pidiendo junto al Presidente Maduro y todo el pueblo, el levantamiento de las medidas económicas coercitivas unilaterales, el rompimiento del embargo económico que tiene el hegemón país imperial Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. “Ya basta imperio norteamericano, ya basta Joe Biden devuélvenos los activos que tenemos confiscados en el exterior, doscientos veinticinco mil millones de dólares hemos perdido en los últimos 20 años, es necesario que ya de una vez por todas se le permita a nuestro Presidente y a Venezuela disponer de esos activos para seguir adelante en nuestra reactivación económica” afirmó .

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista indicó que llegó la hora para Venezuela gracias a la visión económica del Presidente Nicolás Maduro, aseguró que “ya es una realidad y fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, con esta Ley estamos en el momento justo y en el camino correcto para activar nuestra economía, es la primera apertura que hace Venezuela a través de las Zonas Económicas Especiales que reimpulsaran la economía del país”.

Por último, señaló que se deben usar las grandes riquezas que tiene Venezuela en el arco minero del Orinoco, en el Esequibo y en todo el territorio nacional, especialmente las que tiene el estado Zulia en el eje de la subregión Guajira, en la despensa de Venezuela Sur del Lago, el eje Machiques de Perija, concepción y Cañada de Urdaneta, destacó que “el Zulia es productor de todos los productos agricolas – pecuarios, a través de las Zonas Económicas Especiales se puede iniciar un proyecto económico de reactivación, cuyo modelo esta enmarcado dentro de una ley”.

