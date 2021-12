Serrano, el emporio de la moda en Madrid, llega a Maracaibo de la mano de Julio Urribarrí

La exclusividad y el buen gusto son dos de las características con las que se identifica Julio Urribarrí, el agente de prensa zuliano. Así lo deja plasmado en los eventos sociales que viene organizando desde hace siete años en Maracaibo. Estas características y el deseo de emprender en otra área que le permitiera reflejar su sentir a la hora de vestir lo llevaron a concebir Serrano; la tienda de ropa que promete ser la salvación para los hombres de esta ciudad.

La boutique ideada para caballeros, según refiere Urribarrí, emerge como una propuesta para potenciales clientes que les gusta lucir a la moda europea, con diseños clásicos pero a la vez contemporáneos y vanguardistas.

Existen muchas tiendas en la ciudad pero a la hora de visitarlas para adquirir alguna ropa yo no encontraba algo a mi gusto, que es más europeo. Así que decidí traer algunas de las marcas que se venden en la calle Serrano de Madrid para vestir a los hombres de Maracaibo ”, refiere.

Para Urribarrí, emprender como comerciante es la realización de una idea que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Aunque nunca había estado involucrado directamente en el mundo de la moda, por años ha venido impulsando muchas marcas en la ciudad.

Hoy me toca celebrar la concreción de este proyecto junto a mi amigo Sleider Vielma, quien sí tenía experiencia en esta área. Yo soy el creativo del concepto como tal, me encargo del diseño y de la selección de la ropa. Sleider se ocupa de la parte operativa de la tienda”, explicó a Versión Final.

Como en la emblemática calle del glamour europeo, en Serrano encontrarás ropa, calzados y accesorios de las marcas Massimo Dutti, Zara, Springfield, Carolina Herrera, Leftie, entre otras.

Una de las cosas que cuidamos es que la vestimenta que comercializamos no sea más de lo mismo. No importamos piezas repetidas, traemos una mínima cantidad de un modelo para que nuestros clientes no vean camisas y pantalones repetidos en la calle”, asegura el periodista zuliano.