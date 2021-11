Sabrina Boscán impone la moda entre las mujeres de tallas grandes

Ser una mujer plus size no es fácil, los falsos estereotipos impuestos por la sociedad con respecto al cuerpo se ven reflejados también en la ropa, muchas veces confeccionada solo para satisfacer su origen primario, cubrir, dejando la estética y la coquetería femenina a un lado.

Ante este panorama, Sabrina Boscán, la diseñadora zuliana de tallas grandes, decidió darle forma no solo a la indumentaria femenina, sino a un negocio que le ha traído más satisfacciones que ganancias monetarias, según manifiesta.

Ver feliz a una clienta con su blusa, pantalón o con el outfit completo, llena de regocijo a la artífice de Sabrina Moda Plus, la tienda que viste bonito y completo, a las mujeres curvilíneas dentro y fuera de Venezuela.

Esta maracaibera inició en el mundo de la confección de prendas de vestir desde muy joven. Recuerda que comenzó haciendo sus propios diseños. “En el transcurso de mi vida no había encontrado ropa bonita para mí, entonces yo compraba las blusas, camisas y vestidos, luego los desarmaba, modificaba y decoraba", cuenta.

Sabrina es graduada como licenciada en Administración de Empresas. Sin embargo, en el proceso creativo de desarmar y customizar su ropa fue gestando lo que sería su oficio en los últimos 12 años: ser modista.

Recuerda que comercialmente comenzó confeccionando ropas para varias boutiques que vendían talla plus en Maracaibo. Pasó por varias marcas, muy reconocidas, en las que fabricaba para terceros. Con el paso del tiempo, estas empresas fueron cesando sus actividades, mientras que otras comenzaron a bajar la nómina de empleados.

También vi que otros comercios que importaban ropa para gorditas estaban cerrando, porque era muy costoso traer prendas de vestir de afuera. Con el espacio que se necesitaba para importar una blusa talla XXL, podrían traer varias de tallas S o M”, refiere.

Al ver a un grupo de mujeres insatisfechas por la falta de vestidos tallas plus, Sabrina decidió independizarse y atender este mercado.

Hace siete años, de los 10 que tiene en el negocio de la confección de ropa, se embarcó en el proceso de crear su marca y consolidarla. En este camino, que aún transita, ha tenido infinidad de tropiezos y caídas. “Muchos. Todos los que te imaginas, especialmente en el 2020 e inicio de 2021 por el tema de la pandemia. Pero nunca me he detenido, ni lo pienso hacer”, enfatiza.

De la casa a su tienda

En 2014, Sabrina instaló su primera máquina de coser en su hogar, también contrató costureras satélites, que trabajaban desde sus casas. “Así inicié, y poco a poco fui adquiriendo los equipos hasta que pude armar mi taller hace siete años”, rememora.

El recorrido para independizarse inició en el sector Delicias Norte, donde abrió su primera tienda, luego se mudó al centro comercial Ogaret, después al Palacio de Eventos, hasta que, hace dos años, llegó al centro comercial Punta de Mata, en la zona Oeste de Maracaibo, donde tiene su atelier. Recientemente inauguró una segunda tienda en el Doral Center Mall, en la zona Norte, en alianza con su amiga y socia, la periodista zuliana Joana Pérez.

"Luchar contra viento y marea" es lo que ha determinado que, la marca que dirige, no solo se mantenga en el tiempo, sino que además sea reconocida y valorada por su clientela. La que queda y la que migró del país en los últimos dos años.

Hoy, la marca Sabrina Moda Plus la conforman 10 trabajadoras; dos en talleres satélites, cuatro costureras en Punta de Mata, una administradora, una contadora, ella y su hermana. Todas entendieron la esencia de la tienda, dar satisfacción a compradoras que desean vestir bien, vestir coqueta, independientemente del peso.

Sabrina Modas Plus diseña ropa para féminas de varias ciudades de Venezuela y fuera de ella. "La fidelidad de mis clientas es tanto que me pasan por WhatsApp o Instagram el modelo que quieren y yo se los hago. Luego se los envió por las empresas de encomienda", resalta.

Ropa de calidad

La empresaria reconoce que, aunque está luchando contra la obesidad y no está a favor de ella, no todas las mujeres son delgadas. "Es la realidad, existen muchas chicas con curvas pronunciadas y otras obesas; y ellas también necesitan ropa de calidad, con la que se sientan más seguras, más lindas".

La ropa plus size que es importada de Norteamérica y Europa no es acorde con nuestras mujeres latinas. Muchas veces son ropas sin formas, cuadradas y sin colores. Se hacen llamar talla única, cuando esa talla no existe, mucho menos para las latinas", argumenta.

Pone como ejemplo a una de sus chicas. "Tengo una clienta que tiene 69 centímetro de cintura y 110 de cadera, ella es una mujer talla S arriba y XL abajo”.

Yo fabrico ropa por tallas pero también a la medida. Si la prenda te gusta, pero te queda grande, se te ajusta a tu cuerpo y a tus necesidades”, puntualizó.

En las colecciones de Sabrina hay atuendos con rayas, cuadros, cómics, transparencias, encajes, blondas, lentejuelas, mangas largas, mangas bombachas, lazos, bolsillos, vuelos. “Hay de todo”, dice, para desmitificar que los estampados y apliques no están permitidos a las tallas grandes.

Entre las piezas que más se venden en sus tiendas están los vestidos casuales "No es común ver en los comercios vestidos modernos en tallas grandes. También los pantalones, esos que cubren todo el abdomen, que llegan a la cintura de una mujer plus size y no dejan nada al descubierto", refiere.

La empresaria reconoce su adicción al trabajo y a innovar. Sabe que estas dos cualidades, además de rodearse de gente buena y optimista, que quiera echar hacia delante, pese a las dificultades que hay que sortear en “este país y en la vida”, la han llevado al lugar en el que está.

Espera consolidar su proyecto de establecer una tienda en el municipio San Francisco. Trabaja en eso. “Estoy convencida que para lograr lo que uno se propone hay que trabajar muy duro. Yo, no nací en cuna de oro, no tuve unos padres que me apoyaran económicamente. Los que una vez decían ser mis amigos me dieron la espalda cuando me vieron sin un dólar, al regresar de Panamá hace 10 años. Pero yo labré mi camino y aquí estoy”, finaliza.