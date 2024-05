Presidente de la Uefa sobre Florentino Pérez: "¡Es un idiota y un racista!"

En el año 2019, las relaciones entre el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comenzaron a deteriorarse. El motivo es de sobra conocido y dura hasta el día de hoy: la creación de una Superliga europea al margen de la UEFA, una iniciativa impulsada por Pérez y a la que se opone frontalmente Ceferin, reseña el periódico The Objective.

En aquel momento, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, mantenía una estrecha relación con el máximo responsable del organismo europeo. The Objective ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes intercambiados entre el exdirectivo granadino y Ceferin. Y en uno de esos whatsapps Ceferin se refiere al presidente del club blanco en términos muy despectivos: «¡Es un idiota y un racista!».

La conversación, que se produce en inglés, data del 6 de diciembre de 2019. Ese día, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, realizó unas declaraciones polémicas contra el plan encabezado por el Real Madrid para crear una Superliga europea en la que solo participarían los mejores clubes del continente. Ceferin consideraba que el proyecto «arruinaría el fútbol y su entorno» y lo calificó de «egoísta» y «egocéntrico».

Horas después de esas declaraciones, en un mensaje enviado a Ceferin, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le advirtió de que los medios de comunicación españoles le estaban poniendo en un aprieto para que se posicionase en el enfrentamiento con Pérez, dado su papel como vicepresidente de la UEFA y presidente de la RFEF. «Nosotros continuaremos fuertes. Es difícil para mí, pero hay que hacerlo».

Rubiales menciona a Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmando que algunos medios de comunicación estaban «a sueldo de Tebas». Ceferin le respondió: «No te preocupes. ¡Siempre te apoyaré!». El expresidente de la RFEF estaba intentado, según se desprende de las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico, apaciguar la tensa situación que en ese momento existía entre la UEFA y Florentino Pérez debido a la defensa de este último de la Superliga. «Florentino, Bartomeu y yo estábamos intentando buscar un candidato contra Tebas, pero creo que ahora Florentino está en mi contra. Pero continuaré. La posición de la UEFA es la honesta», transmitió Rubiales.

Rubiales, sobre Florentino: «Es un hombre muy orgulloso»

«Somos fuertes. Si quieres, puedo hablar con Florentino», le respondió Ceferin a Rubiales en el mensaje. No obstante, Rubiales insistió en la necesidad de calmar la situación por un motivo: «Si en España tengo en contra a Tebas y a Florentino, me será imposible». Aunque recordó que es «muy orgulloso». El máximo dirigente del organismo europeo le respondió: «Yo también soy orgulloso, no lo olvides. No quiero hablar con él. Solo lo haría por ti. ¡Es un idiota y un racista! No calmes las cosas por mí, yo no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte».

Además, hay que destacar que en uno de los audios que ha desvelado estos días The Objective, Rubiales comentó que Ceferin había expresado su preferencia por el Barcelona sobre el Real Madrid. Un hecho que el expresidente de la RFEF consideraba relevante para las negociaciones que estaba llevando a cabo junto a los entonces jugadores del FC Barcelona Gerard Piqué y Leo Messi para «desviar» fondos de la UEFA y compensar así las rebajas salariales que sufrieron algunos futbolistas durante la pandemia, tal y como ha destapado este periódico.

Tensión con Florentino

Ceferin, quien asumió la presidencia de la UEFA en 2016, se encontró en 2019 en el centro de un gran conflicto con la amenaza de los clubes de crear una Superliga al margen de la UEFA. Una batalla que aún hoy continúa contra el presidente madridista, que emergió como uno de los principales defensores de esta idea, argumentando que un torneo de estas características generaría mayores ingresos y elevaría el nivel competitivo del fútbol europeo.

Esta propuesta provocó una respuesta contundente por parte de Ceferin, quien se posicionó en defensa de las competiciones tradicionales de la UEFA, como la Liga de Campeones y la Europa League. Para Ceferin, la creación de una Superliga cerrada va en contra de los principios de meritocracia y accesibilidad que defiende la UEFA. En diversas declaraciones, Ceferin ha subrayado que un torneo exclusivo dañaría el ecosistema del fútbol europeo, debilitando a los clubes pequeños y a las ligas nacionales.

Hasta ahora, la rivalidad entre Aleksander Ceferin y Florentino Pérez nunca había alcanzado el plano personal. Sin embargo, los mensajes que ahora revela The Objective demuestran una clara hostilidad por parte del presidente de la UEFA hacia el líder del equipo más laureado de Europa.

Además, conviene recordar que, aunque la UEFA tiene una influencia considerable sobre los árbitros españoles en competiciones internacionales y en la formación y evaluación, ha mantenido un perfil bajo en el caso Negreira, el mayor escándalo de corrupción en el fútbol español, que investiga al ex número dos del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

