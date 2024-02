Periodista zuliano gana el premio literario más importante de provincia chilena

Roberto Rivas Suárez, periodista graduado en la Universidad del Zulia, acaba de ganar el Concurso Literario Víctor Domingo Silva, el más importante y reconocido de la provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo, en Chile, con "La ciudad que le habló", interesantes crónicas sobre diálogos ficticios entre el migrante que es y la localidad que lo recibió como uno más.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Ovalle, y Rivas, de 49 años, se adjudicó el premio en la categoría Narrativa Emergente. La historia de su publicación es realmente increíble. El comunicador migró desde su natal Maracaibo en agosto de 2017 y llegó a la Serena para trabajar en una pequeña empresa de alquiler de juegos inflables, animación de eventos y títeres.

“Fue algo que había conversado desde Maracaibo y solo porque había conocido a Mundo Aventura por Instagram. El dueño de la empresa, Matías Cerda, me dio todo el apoyo, pero era un trabajo de fines de semana, así que en paralelo trabajé en construcción con unos maestros colombianos, en mantenimiento, con una contratista que le hacía labores a Easy y eran turnos de toda la noche… entraba a las 10.00 de la noche y salía a las 7.00 de la mañana, y luego me iba a trabajar en construcción hasta las 5.00 de la tarde”, recuerda.

Roberto tocó las puertas del Diario El Día, proponiéndoles un proyecto educativo, como el que manejaba en el Zulia con el Diario La Verdad, donde laboró, pero no estuvieron muy interesados. Sin embargo, insistió varias veces, y lo invitaron a trabajar un domingo porque necesitaban personal y así de domingo en domingo y feriados más le pidieron ir los fines de semana a reforzar el área de deportes.

Un día me entrevistó el jefe mayor, Don Ricardo Puga, y me dijo que había visto que yo tenía mucha experiencia. Cuando le comenté mi experiencia fue cuando me ofreció mudarme a Ovalle (capital de la provincia de Limarí) para ser el Editor Jefe del Diario El Ovallino, que es parte del mismo grupo comunicacional y que necesitaba un editor. ¡Ni lo pensé! ¡Acepté inmediatamente y me hice cargo del diario por cinco años!”, sostiene.