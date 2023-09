Miguel Cabrera asistirá al Derby de Jonrones de la Lvbp

Miguel Cabrera disputará este domingo su último partido como jugador profesional en las Grandes Ligas y esto lo ha convertido en el centro de atención de todo el deporte por los grandes logros que realizó en su carrera.

Esta semana se dio a conocer que el ‘Tigre Mayor’ formará parte de los bengalíes como asistente especial de operaciones, pero no sin antes viajar a Venezuela para recibir un histórico homenaje.

Lo que sucede es que Miguel confirmó que viajará a finales de año para Venezuela con el objetivo de estar presente en el Derby de Jonrones de la Lvbp, ceremonia que va a rendirle homenaje y se realizará en la ciudad de Maracay.

Estas declaraciones las realizó durante una rueda de prensa antes del antepenúltimo partido que disputó como máxima figura de los Tigres de Detroit. En sus declaraciones no afirmó si formará parte del Derby de Jonrones y que eso es algo que deben preguntarlo a los organizadores de la competencia.

“Hasta ahora lo único que sé es que voy a estar en Maracay para el Jonrón Derby, que lo harán a mi nombre. Pero de resto no sé más nada. No tengo más detalles”, expresó.

Con respecto a la invitación de los Tigres de Aragua para tomar un turno de despedida en la temporada 2023-24 de la LVBP, sostuvo que no está en sus planes, reseñó Líder

“Sí, ese ciclo está cerrado hace mucho tiempo. Ya es muy difícil que yo vuelva a jugar en Venezuela”, enfatizó.

Para finalizar, Miguel Cabrera fue cuestionado sobre el premio Roberto Clemente, al que enfatizó que le gustaría ganar, aunque resaltó que no es algo que realmente le afecte.

Ya me han nominado muchas veces. Pero ellos como que no toman en cuenta lo que uno hace en Venezuela. Claro que ganar el premio es muy importante para mí. Pero ganarlo o no ganarlo no me quita el sueño. Es algo que siempre he querido ganar y hemos trabajado para eso. Pero, como te digo, las cosas que nosotros hacemos en Venezuela, ellos no le dan mucha importancia”, concluyó.