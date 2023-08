Messi y Josef Martínez meten a Miami en la final de la League Cup

El Inter de Miami sigue imparable y este lunes 15 de agosto derrotó sin muchas complicaciones al Philadelphia Unión en las semifinales de la League Cup con otra gran actuación del argentino Lionel Messi, quien sigue deslumbrando con su buen fútbol desde su llegada a los Estados Unidos, siendo determinante en cada partido para llevar a su equipo a la gran final del certamen.

El cuadro dirigido por Gerardo Martino tomó la ventaja en el marcador a los tres minutos por intermedio del venezolano José Martínez, quien recibió un pase largo de Sergiy Kryvtsov para conectar un zapatazo de pierna derecha dentro del área que dejo sin posibilidades al portero rival.

Con el 1-0 a su favor, el equipo de Miami mantuvo el control de la pelota y pudo aumentar la diferencia en la fracción 20 por obra de Lionel Messi, que tras recibir un pase de Josef Martínez en la media cancha avanzó unos metros y sacó un disparo raso a larga distancia que se metió a un costado del poste izquierdo para colocar el 2-0 y encaminar el triunfo de la escuadra que viste de rosa.

Philadalphia intentó reaccionar con algunos tiros desde fuera del área, pero el guardameta visitante se mantuvo atento y evitó la caída de su arco para mantener la diferencia de dos goles a favor de Miami.

En la última jugada de la primera mitad, el español Jordi Alba anotó su primer gol con la camiseta del Inter, luego de recibir un pase filtrado de Robert Taylor que lo dejo solo de cara a la portería para definir con un disparo cruzado tras la salida del portero y poner el 3-0 en la pizarra.

En la segunda etapa, el cuadro de Philadelphia dominó los primeros minutos y estuvo muy cerca de lograr el descuento con un cabezazo del delantero Chris Donovan que exigió al guardameta Drake Callender, quien con una gran estirada pudo detener la trayectoria del balón y evitar el tanto del equipo rival.

Las llegadas del conjunto local se hicieron constantes con centros al área que no lograban terminar con éxito, sin embargo luego de varios intentos, Philadelpia logró descontar en el minuto 73, por obra de Alejandro Bedoya, quien aprovechó una pelota suelta dentro del área luego de un saque de esquina, para finalizar la jugada con un tiro de pierna derecha y colocar el 3-1.

A los 84 minutos, Miami se hizo presente nuevamente en el marcador con un tanto del hondureño David Ruiz, que después de recibir una habilitación del jugador DeAndre Yedlin puso el 4-1 definitivo con un disparo cruzado para cerrar el partido y lograr el pase a la gran final del torneo.

El club propiedad del inglés David Beckham vive su mejor momento futbolístico desde que Lionel Messi se unió al equipo. El argentino ha logrado anotar en cada uno de los partidos disputados y hasta el momento es el máximo goleador del campeonato con nueve goles en seis juegos disputados.

Ahora, los dirigidos por el "Tata" Martino buscarán su primer titulo internacional el próximo sábado 19 de Agosto ante su similar de Nashville, que viene de vencer en la otra semifinal a Monterrey con marcador final de 2-0.

Con el triunfo frente a Philadelphia, el Inter de Miami asegura su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf que se realizará en 2024.

