Messi y David Beckham pescan otra vez en el Barcelona para reforzar al Inter Miami

El cierre de temporada de Inter Miami ha dejado claro que aún necesita reforzarse para alcanzar un nivel más competitivo en la MLS. La llegada de los exjugadores del Barcelona, Sergi Busquets y Jordi Alba, junto con la de Leo Messi, le ha dado un aire nuevo, pero no el suficiente como para estar dentro de los playoffs. Aún hay muchas líneas que debe reforzar el equipo dirigido por el Tata Martino para estar al nivel de la competición.

Para lograr este objetivo, Las Garzas han puesto su punto de mira en otro jugador del Barcelona. En este caso se trata de Sergi Roberto. A sus 31 años, el español ha perdido importancia en el once de su preparador Xavi Hernández y consciente de ello, analiza dónde ir y uno de los países que más le seducen es Estados Unidos. Es plenamente consciente de su rol actual en el equipo como 16º jugador con más minutos (224) y sólo dos titularidades en 11 partidos oficiales ante el Villarreal y Osasuna, reseña Marca.

El futbolista español ya hizo público que le gustaría jugar en la MLS y además, las buenas referencias que le llegan de varios ex compañeros y amigos le animan para afrontar una nueva aventura en esta competición.

No afronto este curso como mi última temporada en el Barcelona, no pienso más allá de disfrutar del momento, del club de mi vida. Soy un afortunado, y no pienso en el futuro. Estados Unidos me gusta, siempre q puedo vengo, sobre todo a Nueva York. La MLS me gusta, ya tenía amigos que jugaban como Fontas, Ilie... es un país y una liga en la que me gustaría jugar pero en unos años. No lo veo en un futuro cercano, lo valoro a largo plazo. La MLS será de aqui unos años (...)", declaró.