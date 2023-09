Macedonia del Norte incomoda a Italia con empate 1-1 rumbo a la Euro 2024

Italia añade otro pésimo recuerdo ante Macedonia del Norte, equipo que le quitó el billete al Mundial de Qatar. Esta vez, los de Milevski no han condenado a la Azzurra, pero sí complicaron muchísimo su camino hacia la próxima Eurocopa. En Skopje, la aventura de Spalletti comenzó con un empate a uno que obliga a los italianos a batir el martes a una Ucrania que fue capaz de parar a Inglaterra con otro empate.

El ex del Nápoles no podía hacer milagros con cinco entrenamientos, pero su sello se comenzó a ver sobre todo en la primera fase del encuentro. A pesar de haber concedido algún contragolpe, Italia dominó el encuentro e hizo méritos para abrir la lata, golpeando el poste con Tonali y rozando el gol con Cristante y Barella. Después de cerrar la primera parte con el 80% de posesión, la Azzurra, nada más comenzar la reanudación, logró el merecido 0-1 con un cabezazo de Immobile después de un remate al larguero de Barella, reporta As.

Inesperadamente, no obstante, el gol cambió el guion del partido, despertando a una Macedonia que se aferró a las llegadas de un imparable Elmas. El napolitano llegó a centímetros del 1-1 con una rosca y, después, forzó la falta del empate. Zaniolo derribó al extremo y Bardhi, con un lanzamiento perfecto, sorprendió a Donnarumma en su palo. El arreón final no tuvo efectos, Italia sigue con los mismos problemas: faltan puntería y solidez.