Limardo se despide de los Juegos

El campeón olímpico de Londres 2012, Rubén Limardo se despidió este 25 de julio de Tokio 2020. El venezolano inició en la ronda 32 de la espada masculina en el Mukahari Messe Hall, sede de la esgrima.

El venezolano dueño de la presea dorada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cayó 15×12 ante el francés Romain Cannone.

“Hoy ganamos, mañana perdemos, lo importante es el aprendizaje. Tenía pensado implementar un tipo de esquema que estaba trabajando con el maestro pero al ver que no me funcionaba tuve que hacer la esgrima que antiguamente hacía pero no me salía al cien por ciento porque no era la que estaba practicando”, explicó.

El francés sacó una ventaja de cuatro puntos al iniciar el combate. Rubén se acercó pero no le bastó. “Estaba un poco cohibido en los ataques al inicio, después me di cuenta que la acción era más adelante, y me puse más defensivo. Cuando quise reaccionar, me pude aproximar por dos, pero eso también hace que falles por la presión de querer sumar más”, añadió.

Limardo continuará con su sueño: París 2024. El oriundo del estado Bolívar, mantendrá la preparación correspondiente para representar el tricolor en las próximas dos copas del mundo de esgrima que están programados para este 2021.

“Tengo dos años que no voy a Venezuela, me gustaría visitar mi país y recargarme de energías para continuar mi sueño rumbo a París. Agradezco a todos los que me han acompañado durante este tiempo. Nos vemos en París”, concretó.

La esgrima venezolana terminó su participación en la justa universal. Limardo (espada) y José Félix Quintero (sable) vieron acción en Tokio. Quintero registró una victoria y una derrota en su debut olímpico.