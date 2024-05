Kevin Kelsy jugará en el Cincinnati FC de la MLS

El futbolista venezolano, Kevin Kelsy, fue cedido al Cincinnati FC de la Major League Soccer (MLS) luego que el equipo llegara a un acuerdo con el Shajtar Donetsk de Ucrania.

La información la dio a conocer el cuadro norteamericano a través de un comunicado en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), donde le dieron la bienvenida a esta joven figura.

El equipo detalló que la incorporación de Kelsy cuenta con una opción de compra y formará parte de la iniciativa Sub22 del club para crear un cambio generacional en la institución.

“Estamos encantados de que Kevin se una al grupo. Es un jugador joven talentoso con un potencial increíble y esperamos trabajar con él”, dijo el director general del equipo, Chris Albright.

Kelsy, de 19 años, se ha convertido en una figura de gran importancia para el balompié venezolano al ganar protagonismo con el Shajtar Donetsk, llegando a competir en cinco oportunidades en Champions League, reseñó Líder.

“Estoy feliz de unirme al FC Cincinnati. Es un proyecto apasionante en el club y espero con ansias mi primer partido. No veo la hora de conocer a los aficionados y jugar mi primer partido en el TQL Stadium”, dijo el venezolano.

