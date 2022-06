Karina Astiphan, la life coach que ofrece a los zulianos romper paradigmas y elevar sus estándares de vida

“Descubre el diamante que hay en ti”, fue la frase con la que Karina Astiphan materializó la noche de este miércoles una de sus metas, el lanzamiento de su marca personal como life coach.

De acuerdo con la maracaibera, quien es conocida en sus redes sociales como @kariastiphan, desde su marca buscará acompañar e impulsar la transformación personal, profesional y empresarial de quienes anhelen romper paradigmas y esos miedos emociónales para así elevar sus estándares.

Durante el ameno y llamativo lanzamiento, realizado en la terraza del gastrobar Muerde la Carne, Astiphan destacó la importancia de crecer, soñar, crear y ser feliz para alcanzar el éxito y el resultado que cada persona merece en su vida.

La conferencista reveló ante los medios de comunicación, amigos y familiares que tuvo muchos obstáculos para llegar a este momento de su vida, piedras en el camino que la hicieron más fuerte y le permitieron alcanzar quien es.

“Tú lo creas si tú lo sueñas”, “Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, “Vamos a seguir luchando y transformando cada vida”, fueron otras de las frases emblemáticas que marcaron la inauguración, un evento donde la familia tuvo un rol protagónico.

Vestidos con franelas roja, color que identifica la marca, Karina, su esposo Teddy y sus hijos, Anastasia y Maximiliano, demostraron lo valioso de la familia, principal punto de inspiración de la life coach.

“No me hace falta nada lo tengo todo. Mi esposo, es el sueño que merecía tener en mi vida, mi hija Anastasia, me hizo creer en mí y despertar ese propósito que tenía dormido, luego está Maximiliano, quien me empujó a crear y me dio el impulso de plasmar mis metas, él me hizo creer que todo es posible. Definitivamente los cuatro juntos somos felices”, describió la zuliana sobre su núcleo familiar.