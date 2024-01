Juventus golea 3‑0 a Lecce y retoma el liderato de la Serie A

La Juventus ya lidera el 'Calcio'. Con asterisco, es cierto, pues el Inter tiene un partido pendiente que disputará en febrero (este fin de semana está en Arabia Saudí jugando la Supercoppa 2024). Pero, por ahora, los de Allegri están al frente. Un punto sobre los de Inzaghi tras ganar en Lecce: 0-3. Dusan Vlahovic, de nuevo líder y 'bomber' de la 'Vecchia Signora'. Firmó doblete.

A la Juventus se le suele atascar la visita al Via del Mare. El curso pasado ganó por la mínima gracias a un golazo de Fagioli, hace tres temporadas empató (1-1). En esta ocasión, ante la oportunidad de ponerse líder, se topó con la resistencia del equipo salentino y unas gradas llenas que no paraban de cantar. Sin embargo, el resultado final fue más amplio de lo que reflejó el transcurso de un trabajado partido.

No pasó mucho en la primera parte. Poco trabajo para Falcone y Szczesny. Las mejores ocasiones fueron disparos que no encontraron portería. Y tampoco muchos. La Juve, sin Chiesa, volvía a apostar por Yildiz junto a Vlahovic pero no fue el partido más inspirado de la perla turca. Miretti, otra de las joyas de la academia 'bianconera', sí intentaba tirar del carro. Pero no era suficiente, reseñó Marca.

En el minuto 60 la Juventus rompió el empate. Un buen contragolpe generado entre McKennie y Yildiz que finaliza Vlahovic tras centro de Cambiaso. Quinta jornada consecutiva participando en goles para el ex Fiorentina. Ha vuelto.

Y el 0-1 no sería su último gol. Dusan le 'robo' el 0-2 a McKennie para empujar a portería vacía. Doblete y 11 goles este curso. Seis tantos en sus últimos cinco partidos.

Cerró la victoria (0-3) Gleison Bremer a balón parado. El central brasileño ha vuelto a su mejor nivel y domina ambas áreas. Pocos mejores que él ahora mismo en la Serie A. El ex Torino coronó un serio partido de la Juve, que vuelve a recuperar el liderato del 'Calcio'.