José "Brujo" Martínez fue seleccionado para disputar el Juego de Estrellas de la MLS

José Andrés Martínez será el único venezolano presente en el equipo de la MLS que enfrentará al Arsenal inglés en el Juego de Estrellas de la liga estadounidense de este año.

El “Brujo” fue uno de los 12 jugadores seleccionados por el técnico Wayne Rooney para el evento que se disputará el 19 de julio en el Audi Field de Washington.

26 son los convocados por parte de la MLS: 12 por votación, 12 por el técnico que dirigirá el encuentro y dos más por el comisionado de la liga.

El mediocampista vinotinto es además el único futbolista del Philadelphia Union en la lista y uno de los de los cinco sudamericanos que dirán presente en el partido.

El último criollo que estuvo presente en el Juego de Estrellas de la MLS fue Josef Martínez, en la edición de 2019 ante el Atlético Madrid español, reseño Lider en Deportes.

El argentino Thiago Almada, del Atlanta United; el mexicano Héctor Herrera, del Houston Dynamo; el español Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy; integran la lista de seleccionados para el All-Star de la MLS,

Esta temporada, con Philadelphia Union, Martínez ha jugado en 14 encuentros oficiales, con un solo gol anotado.

HEY NOW YOU'RE AN ALL-STAR ⭐️

Congratulations to @JoseAndresMT8 on being named a 2023 #MLSAllStar!#DOOP | @MLS pic.twitter.com/y0qtluM1pV

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 27, 2023