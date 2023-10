Inter Miami ofrecerá a Messi la opción de hacer una despedida del Barcelona

Jorge Mas, dueño del Inter Miami, aseguró que empezó a negociar con el entorno de Lionel Messi para llevar al astro argentino a la escuadra norteamericana "hace cuatro años y medio" y también que le que prometió al jugador argentino brindarle una despedida del Barcelona.

Para convencer a La Pulga de llegar a la MLS, Mas reveló que le dijo al padre del futbolista, Jorge Messi, que brindaría a su hijo la oportunidad "de cambiar el deporte en un país".

"Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar a Miami. Pasé mucho tiempo conversando con Lionel hablando de Miami, de familia, de su futuro y veía que existía una gran posibilidad de poder, después del Mundial, en enero o febrero cerrar algo", prosiguió, de acuerdo con lo recogido por el portal Tudn.

Mas comparó la llegada de Messi a Estados Unidos con los fichajes del brasileño Edson Arantes do Nascimento ' Pelé' por el Cosmos de Nueva York y el británico David Beckham por Los Ángeles Galaxy.

"Siempre aspiré a fichar a Leo Messi. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. Y en 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto y ahí fui a vender el concepto de Miami", dijo.

Entre sus próximos objetivos, Mas pretende dar a Messi la oportunidad de tener una ceremonia de despedida del Barcelona, algo que no ha podido tener cuando dejó el club español en 2021 para fichar por el París Saint-Germain.

La salida de Messi de Barcelona no fue a gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido", aseguró.