IFFHS anunció el once de la década

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, mejor conocida como IFFHS, reveló este jueves el once de la década 2011-2020 que está dominado principalmente por jugadores del Real Madrid, FC Barcelona y Bayern Munich.

El esquema elegido fue un 4-3-3, y el elenco que lo conforma ha deslumbrado al fútbol mundial de manera excelsa durante este período de tiempo. Sin embargo, una pieza en la zaga defensiva ha desatado las críticas a través de las redes sociales, volviéndose incluso tendencia mundial en Twitter: Virgil Van Dijk.

El central del Liverpool es el único que aparece en el equipo ideal de la IFFHS sin haber militado en los clubes previamente mencionados.

Por el Real Madrid dicen ‘presente’: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos; Cristiano Ronaldo, ex pieza del cuadro blanco. El capitán del Barcelona Lionel Messi, y Andrés Iniesta, ex jugador del conjunto azulgrana, forman parte del once de la década por la IFFHS.

Junto a estos siete ‘galácticos’, se encuentran algunas piezas del Bayern: Manuel Neuer, Philipp Lahm y Robert Lewandowski. Además, el central de los ‘Reds’, Virgil van Dijk.

Asimismo, el once de la IFFHS de la CONMEBOL está integrado por: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Javier Mascherano, Marcelo, Casemiro, Ángel di María, Paolo Guerrero, Messi, Neymar y ‘Kun’ Agüero.