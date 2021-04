Hurkacz es el primer polaco en ganar un Master 1000

Hubert Hurkacz colocó su nombre en la historia del ATP Tour convirtiéndose en el primer campeón individual polaco de un título ATP Masters 1000. El jugador de Breslavia coronó este domingo el tercer título de su carrera en el Miami Open al imponerse por 7-6(4), 6-4 al italiano Jannik Sinner tras una hora y 46 minutos de juego.

El número 37 del mundo Hurkacz se convirtió en el primer campeón ATP Masters 1000 ajeno al Top 30 desde que el No. 50 Tomas Berdych levantará el título de París-Bercy en 2005.

Tal y como relato la ATP, el cabeza de serie No. 26 saltó a la final por las bravas, dibujando un 3-0 antes de romper a sudar. En un partido de alto ritmo de piernas, el polaco apareció dispuesto a resistir el envite físico de Sinner, un especialista en endurecer los partidos en el fondo de la pista. El pupilo de Ricardo Piatti no tardó en equilibrar el encuentro con su habitual ritmo de vértigo.

Tras un inicio repleto de sufrimiento, Sinner mostró el juego que le ha llevado a convertirse en el finalista ATP Masters 1000 más joven desde que Rafael Nadal ganara en Madrid en la temporada 2005 (19). El italiano movió de tal manera a Hurkacz que el polaco apenas conectó el 6% de sus golpes en el primer set sobre la línea de fondo, un estrés que llegó a su punto máximo cuando Sinner quebró hasta servir con 6-5 para intentar cerrar la manga.

La final era una enorme oportunidad para Hurkacz y su decisión fue evidente. El polaco rompió en blanco el servicio de Sinner y le sumergió en un desempate dramático, donde necesitó hasta tres puntos de set antes de confirmar su ventaja en el partido.

Si algo había dejado claro Hurkacz durante la semana en Florida era su capacidad para sostener los esfuerzos. El polaco, que logró victorias consecutivas ante rivales Top 10 (No. 5 Tsitsipas en CF, No. 8 Rublev en SF) para abrirse paso hasta la final, redobló sus esfuerzos en una segunda manga de alto impacto psicológico. A las puertas de coronar su primer gran título la mano del polaco no desfalleció.

En un abrir y cerrar de ojos el 4-0 poblaba el marcador de un Hurkacz lanzado, rozando con las yemas de los dedos . La combatividad de Sinner volvió a mostrarse sobre la pista, llegando a quedar apenas a dos puntos de colocar el 4-4 en la segunda manga. Sin embargo, el hambre de Hurkacz resistió la dureza física del italiano. Una derecha paralela de Sinner que murió en el pasillo sirvió para que Hubert completara una semana de ensueño en Miami.

Hurkacz, que levantó su segundo título ATP Tour en la cercana Delray Beach en enero (v. A Korda), presenta un balance de 10-0 en Florida esta temporada.

La victoria impulsa con fuerza a Hurkacz en el Ranking ATP. El polaco pasará del No. 37 a ocupar este lunes la mejor posición de su carrera en el No. 16 mundial.

Sinner se convirtió en el segundo finalista de Miami más joven de la historia, solamente por detrás del español Nadal, subcampeón del torneo con apenas 18 años en la temporada 2005. También, el de San Cándido se erigió en el segundo jugador italiano en disputar una final ATP Masters 1000, siguiendo los pasos dados por Fabio Fognini en el Rolex Monte-Carlo Masters 2019. Este lunes Sinner ocupará la mejor posición de su carrera en el No. 21 del Ranking ATP.