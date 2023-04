Historias de migrantes: El primer venezolano certificado como guía turístico en Chile

A Daniel Blanco el turismo siempre le ha apasionado. Fue en su país natal Venezuela, reconocido por sus importantes destinos turísticos, donde nació su interés por este sector. Sin embargo, no fue hasta que emigró a Chile en 2016 cuando decidió incursionar como emprendedor en el negocio de los viajes y paseos guiados.

La periodista Fabiana Rondón, de la Voz de América, reseñó que la nueva etapa de su vida como migrante y su paso por varios empleos, motivaron a Blanco a probar en un oficio que le apasionaba.

Hoy es el primer venezolano certificado como guía turístico del parque nacional más importante del país austral: El Parque Nacional Torres del Paine, un santuario de 227.298 hectáreas y una de las áreas silvestres protegidas más importantes del país.

Fue muy sentido para mí lograr ser guía certificado, me dejó una tremenda emoción. Me siento feliz porque eso ya está en la historia del parque", dijo Blanco a la Voz de América en alusión a que en 64 años que tiene el parque de fundado, él es el primer guía de nacionalidad venezolana.

Blanco decidió emigrar de su país a finales de 2015, motivado como otros venezolanos por la crisis económica, pero no fue hasta abril de 2016 que logró salir de Venezuela.

Para ello -cuenta- se asesoró con un amigo de la infancia que residía en Chile para que su llegada a esa nación fuera lo más planificada posible. De hecho, recuerda, el mismo día que llegó a Santiago de Chile comenzó a trabajar.

“Gracias a Dios llegué a Chile con empleo en una bodega de almacenamiento de productos farmacéuticos. Allí estuve durante seis meses, siendo bodeguero, limpiando. Ellos pagaban bien, eran venezolanos los propietarios”.

También trabajó en restaurantes, "call center" y empresas de seguridad.

Tiempo después, Daniel recuerda que decidió tomar un descanso y se fue de vacaciones a la Región de Magallanes y Antártica.

"[Ese viaje] lo cambió todo", cuenta sobre el impacto que le causó la belleza del lugar.

Vine por cuatro días y meses después me mudé, me encantó y me enamoró este lugar, así que me vine al extremo sur a emprender un viaje nuevo y a comenzar este sueño que ahora se está cristalizando”, manifiesta.