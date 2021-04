Florentino: “La Superliga es para arreglar una situación muy mala del fútbol”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, justificó la decisión de crear la Superliga europea como “solución para arreglar una situación muy mala del fútbol y paliar los ingresos perdidos” por los grandes clubes, a la vez que negó que la competición vaya a ser cerrada y desaparezcan las Ligas nacionales.

“Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del fútbol. Se han perdido 5.000 millones de euros. El año pasado teníamos un presupuesto de 800 y en vez de eso, terminamos en 700 la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas 400 millones menos para el Real Madrid”, dijo Florentino, en El Chiringuito de Jugones, en Mega.

“Cuando no tienes más ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos, que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido”, consideró.

Para Florentino, el fútbol tiene que “evolucionar, como la vida, las empresas, las personas, las mentalidades o las redes sociales. Hay que adaptarse a los tiempos que vivimos”.

“Ahora el fútbol lleva perdiendo interés y se nota que las audiencias bajan y los derechos audiovisuales disminuyen. Algo había que hacer y la pandemia nos ha dicho que lo hagamos con urgencia”, confesó.

“Estamos todos arruinados. Lo hacemos para salvar el fútbol, que estamos en un momento crítico. Un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milán son más atractivos que un Manchester con un equipo modesto de Liga de Campeones“, señaló.

“El fútbol en este momento ha bajado su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición que la puedan ver. La Liga de Campeones es atractiva a partir de cuartos. Jugamos con equipos modestos que no tiene atractivo y si ahora lo hacemos entre los grandes toda la temporada es imbatible. Una vez que tenemos el dinero lo repartimos porque el fútbol funciona con solidaridad”, manifestó.

Florentino desveló que al París Saint Germain no le han invitado de momento. “Somos doce equipos y podemos ser quince”, comentó el presidente del Real Madrid, que también cuenta con el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

“Alguien ha dicho que íbamos a acabar con las Ligas, pero las ligas son el pilar de todas las competiciones”, subrayó Florentino, que aseguró que “la televisión es el medio que tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos”.

“Lo que da dinero son las competiciones grandes y esto es una pirámide. Si los de arriba no perdemos dinero podemos comprar jugadores y ser solidarios. Hay jóvenes a los que no les interesa el fútbol porque hay partidos de escasa calidad”, dijo Florentino, que recordó que la UEFA y la FIFA “se opusieron, en su día, a la creación de la Copa de Europa”.

“Vamos a hablar con la UEFA y la FIFA. La UEFA es un monopolio y debería ser transparente”, apuntó Florentino, que habló sobre las criticas vertidas por Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, sobre el máximo mandatario de la Juventus, Andrea Agnelli.

“La UEFA no puede insultar a un compañero. No queremos un presidente que insulte a un presidente de otro club”, manifestó.

Florentino aseguró que, pese a las “amenazas” de la UEFA a los jugadores que participen en la Superliga, los futbolistas “pueden estar tranquilos” porque seguirán jugando con sus selecciones.

“Es la confusión de los que generan un monopolio. La UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia. Debe ser transparente, dialogante y no amenazante. Son amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. Hemos ofrecido un formato que salva el fútbol, porque como está no puede seguir”, confesó el presidente del Real Madrid.