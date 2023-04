Europa League: Sevilla empata con dos autogoles del Manchester, la Juve y Feyenoord ganan

De la mano de autogoles postreros de Tyrell Malacia y Harry Maguire, el Sevilla rescató el jueves un empate 2-2 de visita al Manchester United en la ida de cuartos de final de la Europa League.

El United palpitaba el pase a las semifinales tras el doblete de Marcel Sabitzer en el primer tiempo.

Pero el Sevilla, seis veces campeón del torneo, remontó tras los autogoles a los 84 y 92 minutos que enmudecieron Old Trafford, reseña The Associated Press (AP).

Los equipos se medirán en el duelo de vuelta en España la próxima semana.

Ante la baja por lesión de su máximo goleador, Sabitzer respondió con los goles que adelantaron United.

El volante austriaco, cedido a préstamo por el Bayern Múnich, era el menos pensado para cubrir la baja de Rashford. Pero estuvo a la altura de las circunstancias en un partido que el United dominó.

Sabitzer abrió el marcador a los 14 minutos y añadió el segundo a los 21.

El atacante brasileño Anthony estrelló un remate en el travesaño en el segundo tiempo al multiplicarse las situaciones de peligro por parte de los anfitriones.

Pero el cuadro andaluz le hizo pagar caro al United no haber liquidado el encuentro cuando Malacia desvió a propia puerta el centro de Jesús Navas.

David de Gea repelió un remate a gol a Youssef En-Nesyri en los descuentos. Pero el Sevilla celebró al final cuando Maguire mandó a la red por error el cabezazo de En-Nesyri.

Feyenoord sorprende a la Roma

Una volea de Matts Wieffer en el segundo tiempo ayudó a que Feyenoord superara el jueves 1-0 a Roma en otro cruce de cuartos.

Ouassama Idrissi asistió en el gol a los 54 minutos, al escaparse por la banda izquierda antes de prodigar un centro preciso para Wieffer. Los locales consiguieron así un triunfo que supo a revancha dulce.

El cotejo fue una reedición de la final del año pasado en la edición inaugural de la Europa Conference League. Roma se impuso en aquel partido por 1-0, para que el técnico José Mourinho se embolsara su quinto cetro europeo.

El argentino Paulo Dybala y Tammy Abraham, delanteros de la Roma, abandonaron el encuentro por lesiones.

Con un gol del zaguero Federico Gatti a los 73 minutos, la Juventus derrotó de local 1-0 a Sporting Lisboa. Gatti anotó en un contragolpe justo cuando los portugueses amenazaban con sorprender a otro favorito tras haber eliminado a Arsenal, líder de la Liga Premier, en la ronda previa.

En el otro duelo de cuartos de la jornada, el gol de Florian Wirtz a siete minutos del final rescató el empate 1-1 para el local Bayer Leverkusen ante el Union Saint-Gilloise belga. Victor Boniface había adelantado a los belgas al comienzo de la segunda parte.