El segundo puesto no es una opción para Osaka

Fue hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando Naomi Osaka y Jennifer Brady jugaban tenis junior en un evento de retadores de nivel inferior.

“Yo estaba como, ‘Wow, ella golpea la pelota enorme. Va a estar bien’”, dijo Brady sobre Osaka, que era dos años y medio más joven.

Ahora aquí están, las dos últimas jugadoras en pie en el primer “major” de esta temporada incierta. Osaka, la cabeza de serie No. 3, llegó a la final del Abierto de Australia al derrotar a Serena Williams en sets corridos. La No. 22 Brady llegó a su primera final de Grand Slam de su carrera al superar a Karolina Muchova en tres sets.

La última vez que celebraron un Grand Slam en pista dura, hace cinco meses en el US Open 2020, llegaron a los cuatro finalistas. Osaka, la eventual campeona, se impuso en un emocionante partido de semifinales a tres sets.

“Es fácilmente uno de mis partidos más memorables”, dijo. “Creo que fue de muy alta calidad en todo momento. Para mí, no es realmente sorprendente verla en otras semifinales u otras finales”.

Osaka, con 20 victorias consecutivas, se ha convertido en la jugadora dominante de la WTA. Su victoria 6-2, 6-2 sobre Williams tuvo la apariencia de un momento trascendental. Osaka jugó como la versión 2005 de Serena (a la edad de 23 años), la veloz y poderosa jugadora que venció a Maria Sharapova en las semifinales del Abierto de Australia y a Lindsay Davenport en la final.

Por sexta vez Serena llega a los cuatro finalistas en un “major” y no puede recoger su título 24 en singles de Grand Slam que empata el récord de Margaret Court. Cuando terminó, hizo una pausa, saludó a la multitud y colocó su mano en su corazón antes de caminar lentamente hacia el túnel en Rod Laver Arena.

Más tarde, se le preguntó a Serena si se despedía de Melbourne Park.

“No lo sé”, dijo. “Si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie”.

Sonreía cuando lo dijo, pero después de la octava pregunta de su rueda de prensa, sobre errores no forzados, la emoción se apoderó de ella.

“No lo sé”, dijo Serena, levantándose abruptamente, con lágrimas en los ojos. “He terminado”.

Osaka dijo: “Quiero que juegue para siempre. Ese es el niño pequeño que hay en mí”.

En esta era de dominio posterior a Serena, ha sido Osaka quien se ha separado de la multitud de contendientes. Parece que se está desarrollando un patrón aquí. Con una victoria sobre Brady, Osaka habrá ganado:

Osaka no cumplirá 24 años hasta octubre, por lo que podría tener cuatro majors (y posiblemente más) a la edad de 23. Para el contexto, considere que Sharapova ganó su cuarto major a los 25, mientras que Venus Williams y Justine Henin, ambas siete veces Campeones de Grand Slam individuales: tenían 21 años cuando ganaron su cuarto major. Este es el tipo de compañía que tiene Osaka.

Más evidencia de que Osaka tiene un gran desempeño: la mitad de sus seis títulos de la WTA son Grand Slams.

